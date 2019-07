Havixbeck -

Gemeinsam die Segel setzen, von erfahrenen Skippern lernen und ganz nebenbei Holland entdecken. 24 Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) kamen in den Genuss des Segelcamps rund um den beschaulichen Ort Langweer, mitten in der Seenplatte „De Friese Meren“ in der niederländischen Provinz Friesland.