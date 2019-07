Anlass für den Fotowettbewerb ist das 25-jährige Bestehen des Sandstein-Museums. „Ziel ist es, im eigenen Umfeld Objekte und bauliche Akzente aus Baumberger Sandstein zu entdecken und in interessantem Licht zu fotografieren“, erläutern die Organisatoren die Ziele des Wettbewerbs. „Figuren, Viehtröge, Fenstereinfassungen, Treppenstufen oder Bodenbeläge – alles mit der entsprechenden Lokalisation gilt.“

Eingereicht werden können bis zu zwei Fotoabzüge im Format bis 15 mal 20 Zentimeter. Auf der Rückseite müssen Name, Adresse, Alter, Schule, Aufnahmeort und Aufnahmedatum stehen. „Die Abzüge gehen in den Besitz des Fördervereins über, dass Urheberrecht bleibt beim Fotografen. Die eingereichten Fotos sollen später in einer Ausstellung im Sandstein-Museum verwendet werden“, heißt es in den Teilnahmebedingungen weiter.

Die Fotos können im Sandstein-Museum am Empfang abgegeben werden oder per Post geschickt werden an: Förderverein Baumberger-Sandstein-Museum, Postfach 1114, 48329 Havixbeck. Einsendeschluss ist der 3. September.

Preise werden in drei Altersgruppen vergeben: für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse, der 5. bis 10. Klasse sowie des 11. bis 13. Jahrgangs. Zu gewinnen gibt es jeweils einen Bildhauerkurs am Sandstein-Museum, einen Bluetooth-Lautsprecher und eine Powerbank.

Die Sieger des Fotowettbewerbs werden von einer Jury gekürt. Dieser werden Vertreter der Baumberge-Grundschule, der Anne-Frank-Gesamtschule, der Münsterlandschule, des Fördervereins Museum und der Westfälischen Nachrichten angehören.