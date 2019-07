Die Jüngsten hatten ihre Freude

Die Kirmes am ersten Wochenende der Sommerferien ist ein Spektakel. Die unterschiedlichsten Attraktionen wie das Entenangeln, das Trampolinspringen, der Musikexpress, das Kinderkarussell und Stände mit süßen und herzhaften Schlemmereien reihen sich aneinander. „Früher gab es aber mehr. Da war hier mehr los“, hörte man allerdings die eingesessenen Havixbecker untereinander reden. Doch ihren Kindern und den Jugendlichen war es egal. Mit Freude angelten sie Enten, ließen sich von den Trampolins durch die Luft wirbeln oder fuhren jauchzend Runde um Runde mit Feuerwehrfahrzeugen, Abschlepp- oder Rennwagen auf dem Karussell.

Für die Älteren waren hingegen der Musikexpress, der „Devil Dance“ oder der Autoscooter interessanter. Vom Geschwindigkeitsrausch getrieben ließen sie sich vorwärts und rückwärts herumschleudern oder krachten mit ihren Autoscootern ineinander. Am Boxautomaten maßen sie ihre Kräfte miteinander. Bis in den späten Abend hinein kamen sie auf dem Rathausparkplatz zusammen und steckten ihr Taschengeld in rasante Fahrten.

„Wir sind gern in Havixbeck. Nur leider spielt das Wetter nie mit. Entweder ist es viel zu heiß oder es regnet“, zeigten sich die Schausteller angesichts des wechselhaften Wetters etwas betrübt. Kam am Samstag mal die Sonne raus, kam die Kundschaft auch vor die Tür. Doch leider verkrochen sich auch beim ersten Schauer die meisten wieder in ihre Häuser. „Wir sind trotzdem ganz zufrieden“, meinte ein Schausteller, der das erste Mal mit dabei war. „Es ist einiges an Laufkundschaft dabei.“ Andere waren weniger glücklich. An einigen Ständen war am Samstag kaum etwas los.

Beliebteste Attraktionen waren wie immer die Fahrgeschäfte. Auch das Zockerherz wurde angesprochen. Immer wieder versuchten sich die Besucher am Glücksspiel – mit unterschiedlichem Erfolg. Gingen einige mit einer ganzen Ladung an Kuscheltieren nach Hause, trösteten sich andere mit leckerer Zuckerwatte oder kandierten Äpfeln.

„Sonntag ist Familientag. Da kommen bestimmt einige Gäste mehr“, gaben die Standbetreiber am Samstag die Hoffnung noch nicht auf. Und überhaupt war dem Wetter zum Trotz klar: Beim nächsten Mal wollen sie alle wieder dabei sein.