Freundschaft mit Franzosen

Europa war in den vergangenen Jahren so vereint, wie nie zuvor. Durch die EU haben die Bürger nahezu überall die gleiche Währung, können problemlos innerhalb Europas reisen und haben keine krummen Gurken im Supermarktregal. Doch dieses vereinte Europa droht momentan zu zerbrechen, durch den Brexit oder konservative Parteien, die auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten eine nationalistische Denkweise vorantreiben.

Die Städtefreundschaft Havixbeck-Bellegarde und der diesjährige Jugendaustausch setzen ein Zeichen für ein vereintes Europa, indem verschiedene Kulturen und Sprachen eine Freundschaft entwickeln und pflegen. Nachdem die Gäste vergangenen Freitag in Havixbeck ankamen, traf man sich am Samstagmorgen im Bürgerpark und lernte die Gruppe und den Ort durch kleine Spiele und eine Dorfrallye mit großem Enthusiasmus kennen.

Es war ein großes Wiedersehen als sich die vielen jungen Leute unterschiedlichster Altersklassen im Bürgerpark versammelten. Sie wirkten, wie eine Gruppe von Freunden, die sich bereits gut kennen, da viele schon in den Jahren zuvor dabei waren.

Auch die Sprache stellte keine Barriere dar. So versuchten selbst einige, die am vorigen Abend auf ihrem Handy das erste Wort Französisch gelernt haben, mit den Gästen aus Bellegarde zu sprechen. Auch wenn einige noch über die Hürden der französischen Sprache stolperten, half das Treffen, um die Sprache und Kultur der Havixbecker Partnerstadt kennenzulernen.

Die Gäste werden in der laufenden Woche unter anderem noch Bremen, das Klimahaus in Bremerhaven und Münster besichtigen, bevor sie am Sonntag wieder abreisen. In der Zwischenzeit sind sie in Gastfamilien untergebracht, wodurch sie einen guten Eindruck vom Leben in der Baumberge-Gemeinde bekommen.

„Dieser Austausch stärkt die Beziehung zwischen Havixbeck und Bellegarde. Er lässt deutsch-französische Freundschaften entstehen und den ein oder anderen daran erinnern, dass ein vereintes Europa eine Bereicherung für alle Menschen ist“, erklärte die Kommissionsvorsitzend,e Cäcilia Gudorf-Brocks.