Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat in diesem Jahr Bürgerstifterinnen und Bürgerstifter mit dem Deutschen Stifterpreis ausgezeichnet. So erhielt die Bürgerstiftung Havixbeck im Rahmen des Deutschen Stiftungs-Tages 2019 in Mannheim ihre Urkunde.

Vor zehn Jahren wurde die Bürgerstiftung Havixbeck ins Leben gerufen. In dieser Zeit konnten viele größere und kleinere Projekte für Havixbecker unterstützt werden. Zu den Hilfeempfängern zählen die Baumbergschule, die Anne-Frank-Gesamtschule, die Musikschule, das Marienstift Droste zu Hülshoff, der Förderverein des Baumberger-Sandstein-Museums, die Kirchengemeinden sowie mehrere Kindertagesstätten. Auch einige Familien konnten unterstützt werden, um ihren Kindern die Teilnahme an einer Klassenfahrt oder am Instrumentalunterricht der Musikschule zu ermöglichen, berichtet die Stiftung.

Mit der letzten größeren Spende wurde das Projekt „Leezenglück – gemeinsam unterwegs“ bei der Anschaffung der beiden Fahrradrikschas unterstützt. Insgesamt konnte die Bürgerstiftung in den zehn Jahren ihres Bestehens gemäß ihrem Wahlspruch „von Bürgern für Bürger“ Projekte mit insgesamt fast 30 000 Euro fördern.

Zum zehnjährigen Bestehen lädt die Bürgerstiftung alle Bürger am kommenden Sonntag (21. Juli) von 14 bis 17 Uhr zum Familienpicknick in den Park des Hauses Havixbeck ein.

Ab 18 Uhr findet im Innenhof des Hauses Havixbeck ein Konzert mit Galaxy Brass statt. Karten zum Preis von 15 Euro sind noch bei Schreibwaren Aupers, den beiden Filialen der hiesigen Banken sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Zugang zum Park und Innenhof des Hauses Havixbeck erfolgt über das Tor zur Josef-Heydt-Straße. Genügend Parkmöglichkeiten bietet der Parkplatz an den Einkaufsmärkten.