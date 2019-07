Nachdem der altersschwache Bauwagen schon vor einiger Zeit aufgegeben werden musste, wurde ein neuer Standort für die darin untergebrachte Werkstatt gesucht. „Am Rand des Spielbereiches wurde nun ein Blockbohlenhaus aufgebaut, das viele Wünsche der Kinder und des Teams erfüllt“, berichtet Kita-Leiterin Gebriele Heim . „Es gibt genügend Platz für die Werkbank und die neuen Regale, in die das Werkzeug und die Materialien eingeräumt werden können.“

Ermöglicht wurde die neue Werkstatt durch eine großzügige Spende des Möbelmagazins Havixbeck. Neben den Kosten für das Blockbohlenhaus wurden auch die notwendige Pflasterung des Untergrunds und die Abdeckung des Daches übernommen. Eine zweite Werkbank für die Kinder wurde ebenfalls vom Möbelmagazin bezahlt.

Weitere Unterstützung erhielt die Kita Von-Galen durch die Firmen Behlert, Arndt sowie Kleinwächter und Bröker, die einen Teil ihres Arbeitseinsatzes spendeten.

So war klar, dass alle vor Freude strahlten, als endlich die neue Werkstatt eröffnet und von Pfarrer Siegfried Thesing eingesegnet wurde. Heinz Dziatzko und Conny Hölscher vom Möbelmagazin erhielten als großes Dankeschön reichlich Applaus von den Kindern. Anschließend wurde mit allen Kindern der Übermittagbetreuung in der Kita gegrillt und gemeinsam an einer großen Tafel im Garten gegessen. „Ein gelungener Abschluss eines schönen Vormittages“, so Gabriele Heim.