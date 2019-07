„Die Frage, die wir am häufigsten hören: Ich weiß nicht, was ich studieren soll.“ Dr. Sabine Ahlrichs steht im Oberstufenzentrum der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) und spricht so einigen Oberstufenschülern aus dem Herzen. Die wenigsten dieser 17- bis 18-Jährigen wissen schon genau, welchen Beruf sie nach der Schule anstreben.

Mit Hilfe eines Selbsterkundungs-Tools der Agentur für Arbeit konnten die Schüler persönliche Stärken und Schwächen erkunden, um der Berufswahl ein wenig näher zu kommen. In Ahlrichs Vortrag erfuhren sie zudem von zahlreichen Möglichkeiten, die die ZSB angehenden Studierenden bietet, sei es die offene Sprechstunde, in der sich Interessierte einen Überblick über gängige Fächer verschaffen, die telefonische Kurzberatung oder eine intensive Einzelberatung – mit der Verpflichtung der Verschwiegenheit.

„Abiturienten sind oft mit der Studien- und Berufswahl überfordert. Als Schule versuchen wir, unsere Schüler auf ihrem Weg zu unterstützen“, macht Schulleiter Dr. Torsten Habbel deutlich. Derzeit werden 8000 Bachelor- und 2000 Masterstudiengänge an den Universitäten angeboten; da kann man schnell den Überblick verlieren.

„Unser Auftrag ist es, die Studienabbrecherquote zu senken“, sagt Ahlrichs. Diese liegt derzeit bei 30 Prozent. Wer sich frühzeitig informiert, trifft (hoffentlich) sofort die richtige Wahl. An der AFG ging es allerdings auch um grundlegende Fragen: Welche finanziellen und persönlichen Vorteile bringt ein Studium? Was tun, wenn der Abidurchschnitt bei nur 3,5 liegt? Und: Wie finanziere ich mein Studium?

„Je mobiler Sie sind, desto besser“, meint die Studienberaterin im Blick auf den Numerus Clausus, der vor allem in beliebten Uni-Städten mit hohem Freizeitwert eine Hürde sei. In Clausthal-Zellerfeld etwa ist BWL zulassungsfrei. Allerdings sei dieser Luftkurort „ganz ruhig“ und eher etwas für ältere Semester. „Sie müssen selbst entscheiden, wie viel Sie investieren möchten“, so Ahlrichs. Von einem negativen Testergebnis sollten sich die Jugendlichen nicht abschrecken lassen, sondern eventuelle fachliche Defizite aufarbeiten. Letztlich komme es vor allem auf das Bauchgefühl an: „Hören Sie auf Ihr Herz.“

„Gut, dass wir jetzt schon mit der Studienwahl beginnen“, resümiert Schülerin Bea Wallmeyer. „Das wird eine schwere Entscheidung…“