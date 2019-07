KÖB-Team nimmt keine Auszeit

Endlich Urlaub! Viele Menschen freuen sich in diesen Tagen auf Erholung, Muße und darauf, wieder einmal ganz in Ruhe ein Buch lesen zu können. Diese Vorliebe der Havixbecker kennt auch das Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Dionysius. Und genau deshalb gibt es in der KÖB in den kommenden Wochen keine Pause. „Wir haben die ganzen Sommerferien wie gewohnt für unsere Leser geöffnet“, betont Maria Lachnicht aus dem ehrenamtlich tätigen Büchereiteam.

„Leichte Romane und spannende Krimis für den Urlaubskoffer sind momentan besonders gefragt“, erklärt Annegret Hüser beim Besuch unserer Zeitung in den Räumen am Kirchplatz. Kurz zuvor hat sie noch einer KÖB-Nutzerin am Telefon die beruhigende Auskunft geben können, dass die Bücherei in den Ferien nicht schließe. Die Frau habe sich sehr gefreut, nicht auf neuen Lesestoff verzichten zu müssen. Mit der Rückgabe der Medien können sich die Nutzer der Bücherei unterdessen Zeit lassen. Die Leihfrist reicht automatisch in jedem Fall mindestens bis zum Ende der Sommerferien.

Passend zum Beginn der Urlaubszeit sind noch einige Neuerscheinungen in die Regale eingeräumt worden. Und in den kommenden Wochen werden weitere folgen, denn Wünsche und Anregungen aus der Leserschaft versucht das Team möglichst zeitnah zu erfüllen. „Die bei Kindern sehr beliebten Conni-Bücher gibt es jetzt auch für Erstleser“, hält Maria Lachnicht zwei gerade erst ins Sortiment aufgenommene Geschichten in ihren Händen.

Auch wer noch auf der Suche nach dem passenden Reiseziel ist oder einen Ausflugstipp braucht, ist in der KÖB richtig. Etliche Reiseführer, die Städte und Regionen vor allem in Deutschland und Deutschland beschreiben, liegen in einem Sonderregal bereit. Ein großer Bildband bringt den Lesern bedeutende Kirchen des Münsterlands näher. Nützlich für Fahrradtouren und Wanderungen in der Baumberge-Region oder weiter hinaus in das Münsterland sind diverse Karten. Oder wie wäre es mit einer Wanderung auf dem Hermannsweg durch den Teutoburger Wald?

Ihren derzeitigen Favoriten unter den neuen Wanderführern zieht Annegret Hüser noch schnell aus dem Regal. „Münsterland. Wanderungen für die Seele“ heißt das Buch von Jutta Küdde. Die Autorin stellt 20 Wohlfühlwanderungen vor, die den Alltag ganz schnell vergessen lassen. Auch die Baumberge kommen in diesem Buch vor.

Und schließlich haben die Ehrenamtlichen für lange Fahrten in den Urlaub und gegen Stress im Stau noch eine passende Lösung parat: Unterhaltsame Hörbücher für Jung und Alt.