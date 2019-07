Havixbeck -

Zu den größten und beliebtesten Volksläufen in der Region zählt der Roruper Abendlauf, an dem auch in diesem Jahr wieder mehr als 1000 Teilnehmer aus dem Münsterland, dem Ruhrgebiet und angrenzenden Regionen auf den verschiedenen Strecken von drei Kilometern bis zur Halbmarathon-Distanz an den Start gingen.