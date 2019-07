Freudig begrüßt bei Füreinander-Miteinander wurde Robert Funke , der sich zukünftig in dem Verein ehrenamtlich engagieren möchte. In einem ersten Gespräch mit der Geschäftsführerin Angelika Gromöller stellte sich schnell heraus, dass Funkes Wissen und Können im Elektronik- und PC-Bereich eine interessante Ergänzung zum bereits seit Langem bestehenden Vereinsangebot, dem PC-Treff, sein kann.

Robert Funke biete individuelle Hilfe beim Einrichten von PC, Tablet oder Smartphone an und könne gegebenenfalls auch prüfen und bewerten, ob Reparaturen an einzelnen elektronischen Geräten sinnvoll sind, so Füreinander-Miteinander in einer Pressemitteilung. Dies sei insbesondere für Personen interessant, denen es nicht möglich ist, am regelmäßigen PC-Treff in den Räumen des Vereins teilzunehmen.

Neben dem ehrenamtlichen Engagement hat Robert Funke für seinen baldigen „Unruhestand“ noch weitere Pläne. Unter anderem plant er, gemeinsam mit seiner Frau, einige größere Reisen und steht in diesen Zeiten für Anfragen des Vereins nicht zur Verfügung.

Angelika Gromöller betont hier, dass dies natürlich im Verein gar kein Problem sei. Jeder Ehrenamtliche könne hier seine Tätigkeit nach eigener Motivation gestalten, wie es zu den Interessen, dem Zeitbudget, der Lebenssituation und der Biografie des Einzelnen passe.

Interessenten, die mit dem Gedanken spielen, im Verein Netzwerke Füreinander-Miteinander mitzuwirken, sind eingeladen, Kontakt aufzunehmen, frei nach dem Motto: „Dem anderen helfen, wie, wo, was und wann man kann – so fängt die eigene Freude an.“ Die Kontaktdaten des Vereinsbüros: ✆ 0 25 07/54 12 13, E-Mail: fuereinander-miteinander@gmx.de.