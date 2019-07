Engagement geht weiter

Im Juli 1995 fand während des Bosnienkrieges eines der größten Kriegsverbrechen der Nachkriegsgeschichte statt. 8000 bosnische Muslime wurden von bosnischen Serben im Massaker von Srebrenica ermordet. Um die Erinnerung an dieses Kriegsverbrechen aufrecht zu erhalten, lief der Havixbecker Charly Weiper 2010 bis nach Bosnien-Herzegowina. Seitdem veranstaltet er mit dem Verein „Run For Their Lives” (RFTL) jährlich in Havixbeck den Spenden-Gedächtnislauf für Srebrenica.

Zum 24. Jahrestag des Genozids freute sich Weiper, dass sich die Teilnehmer wieder zahlreich zum Gedenklauf versammelten. „Helft uns, dass wir Geld für unsere Projekte in Bosnien erwirtschaften“, so der RFTL-Vorsitzende. Und das ließen sich die motivierten Läufer nicht zweimal sagen: Kinder, Rentner, der Hohenholter Lauftreff oder die Handballer, es lief jeder mit und holte sich ein blaues Bändchen nach dem anderen ab. Diese wurden vor dem Torbogen ausgeteilt, nachdem die Strecke von 600 Metern quer durch Havixbeck jeweils absolviert war. Für jede Runde kamen drei Euro in die Spendenkasse. Laufen konnte jeder in seinem Tempo, egal ob ganz gemütlich oder wie die Sportvereine in hohem Tempo.

Für David Weiper und seine Freunde von der SWH-Handballabteilung ist der Lauf eine Pflichtveranstaltung: „Da ich damals mit meinem Vater in Bosnien war, kenne ich die Örtlichkeiten, und als Handballer passt der Lauf in den Vorbereitungsplan. Außerdem unterstützen wir einen guten Zweck.“

„Mit den Einnahmen werden wir der Jugend eine Perspektive geben und Arbeitsplätze schaffen”, erklärte Charly Weiper. So baute man in der Region zahlreiche Entwicklungsprojekte auf. Im vergangenen Jahr reisten Vereinsmitglieder in die Region und errichteten zwei Holzhäuser, um Familien ein Zuhause gegeben.

Wer dieses Jahr nicht dabei war, sollte das im nächsten Jahr ändern, denn der Gedächtnislauf ist eine gelungene Veranstaltung, um weiterhin an dieses Kriegsverbrechen zu erinnern und den Menschen danach wieder eine Perspektive auf eine gesicherte Zukunft zu bieten.

Charly Weiper zog am Montag Bilanz: Knapp 100 Teilnehmer waren dabei, um die von großzügigen Sponsoren bereitgestellte Summe von insgesamt 3800 Euro in einer Stunde zu erlaufen. Neben den engagierten Sportlern des Lauftreffs Hohenholte sowie Handballern und Fußballern der ersten Mannschaften haben auch Familien mit ihren Kindern geholfen, die 1267 Runden zu absolvieren. Der nächste Lauf kommt bestimmt.