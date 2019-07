Mit dem Stück „Die blaue Zauberblume“ konnten die Landfrauen aus Havixbeck und Hohenholte im Rahmen des Ferienprogramms das Charivari-Puppentheater aus Münster für ein Gastspiel in Havixbeck gewinnen. Die Vorstellung beginnt am kommenden Freitag (26. Juli) um 15 Uhr im Torhaus am Kirchplatz. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Und darum geht es: Die Hexe Schiefmaul hat ein neues Revier. Um die Menschen zu ärgern, lässt sie sich vom Zauberer Mysteriös in eine blaue Blume verwandeln. Wer an der Blume riecht, wird ohnmächtig, wer sie berührt, fällt tot um. Fitzliputzli, der Geliebte der Hexe, holt dann alle Opfer in die Hölle. Unglücklicherweise hat Seppel schon an der Blume gerochen, bevor Kasper die Szene betritt. Eintrittskarten können ab 14.30 Uhr direkt vor Ort erworben werden. Für Kinder ab 3 Jahren kostet der Eintritt 2,50 Euro, Erwachsene zahlen 3 Euro.