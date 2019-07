Hofgespräche von Frau zu Frau

Einen Blick hinter die Kulissen einer Tierarztpraxis und eines Hähnchenstalls ermöglichten Sabine Nolte und Angelika Richter beim „Hofgespräch von Frau zu Frau“. Nicht nur Mitglieder des Landfrauen-Verbandes, sondern auch viele Nichtmitglieder folgten ihrer Einladung.

Sabine Nolte, aufgewachsen auf einem Hof im Landkreis Oldenburg , führt gemeinsam mit ihrem Mann eine Tierarztpraxis für Haus- und Nutztiere in Poppenbeck. Kleintieren vorbehalten sind die drei Behandlungsräume. Labor, Sektion und die tierärztliche Apotheke runden das Angebot ab. Gerade eröffnet wurde der Hundesalon „Der schicke Hund“, berichten die Landfrauen.

„1999 haben wir diese Hofstelle gekauft und sind 2002 mit unserer Praxis hier hingezogen. Anfangs war ich Mädchen für alles, von der Tierarzthelferin bis zur Buchführung habe ich alles gemacht. Inzwischen ist unsere Praxis größer geworden und wir haben so tolle Tierarzthelferinnen, das ich mich meistens auf die Buchführung und Organisation konzentrieren kann“, erklärt Sabine Nolte.

Sabine Nolte (r.) führte die Teilnehmerinnen durch die Tierarztpraxis Foto: Landfrauen

Während Dr. German Vallejo sich vorrangig um die Kleintierpraxis kümmert, besucht Dr. Karl Nolte eher die schweine- und geflügelhaltenden Betriebe in der näheren Umgebung. „Nur regional ansässige Betriebe gehören zu unseren Kunden. Als Tierarzt muss ich die Höfe regelmäßig besuchen, da es nicht zu schaffen ist, wenn diese Hunderte von Kilometern weit weg sind“, so Dr. Karl Nolte. Ob zu Impfungen, Antibiotika, Ferkelkastration, Tierwohl oder Dokumentationen – keine Frage blieb unbeantwortet.

An der nächsten Station öffneten Angelika und Georg Richter öffneten im wahrsten Sinne Tür und Tor ihres Hähnchenstalls. Die Bänke standen im Halbkreis um das große Tor, sodass sich die Teilnehmerinnen wie im Theater fühlten. Vor ihnen auf der Bühne das zufriedene Piepen von 39 000 Hähnchen.

„Ich kümmere mich hauptsächlich um die Hähnchen und ich brenne für diese Aufgabe“, begrüßte Angelika Richter die Frauen. Anschaulich erzählte sie von der Vorbereitung des Stalles, dem Einstallen der Küken, der Aufzucht und dem Ausstallen der Hähnchen.

„Während der ersten drei Jahre hatten wir einen guten Berater. Küken, Futter und Verkauf der Hähnchen liefen über ein festes Unternehmen. Anfangs war unser Berater fast zweimal die Woche hier, das hat uns sehr geholfen“, so die engagierte Landwirtin. Heute kümmert sich die Familie Richter mit ihrem Wissen, ihrer guten Beobachtungsgabe und viel Fein- und Bauchgefühl jeden Tag um das Wohl ihrer Tiere.

Auf reges Interesse stieß das Angebot der Landfrauen Havixbeck-Hohenholte. Foto: Landfrauen

„Komme ich zum Beispiel in den Stall und höre so ein leichtes Schnupfen, das kann man tatsächlich zwischen dem Piepen heraushören, versuche ich erst einmal mit Eukalyptus den Hähnchen zu helfen. Doch wenn das keine Wirkung zeigt, ist Dr. Nolte gefragt. Auch auf den Kot der Tiere achte ich jeden Tag. Ist der fest und mit einem weißen Häubchen oben drauf, ist da soweit alles in Ordnung. Geflügel macht ja kein Pipi. Die weiße Haube ist das, was bei uns Urin wäre. Ist der Kot aber flüssig, stimmt was nicht und ich muss schnell reagieren“, erläutert Angelika Richter.

Während eines Durchgangs kommt zwei Mal der Amtstierarzt, begutachtet die Tiere und bescheinigt dem Landwirt die gute Verfassung. Ohne dieses Dokument und weiterer Unterlagen, würde kein Tier den Stall verlassen.

Angelika Richter erzählte mit so viel Enthusiasmus von ihren Hähnchen, der Arbeit und dem Stall, dass jeder Anwesenden klar war, mit wie viel Engagement und Herzblut sie sich um das Tierwohl kümmert. Nach einem informativen Nachmittag gab es den Kaffee erst zur Abendzeit.