Große Abkühlung im Freibad

Fast 40 Grad – es ist nicht auszuhalten! Täglich wird es heißer und heißer. Havixbeck leidet unter der extremen Hitze in diesen Tagen. Die sommerlichen Temperaturen erreichten diese Woche Höchstwerte und die Menschen aus Havixbeck und der Umgebung nutzen ihre Freizeit dazu, sich im Havixbecker Freibad ordentlich abzukühlen.

Ob mit einem Sprung vom Einmeter-Brett oder nur durch das Hineinstecken der Füße in das Beckenwasser – die Erfrischung ist garantiert. „Ein Sprung ins kühle Nass macht allen Spaß“, freut sich die Fachangestellte für Bäderbetriebe, Sonja Tillmann , die mit dem Freibadteam den Besucherandrang fest im Blick hat, um den sicheren Badespaß zu gewährleisten. Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Havixbeck wurden hinzugezogen, um das Team bei der Aufsicht zu unterstützen.

Toben unter dem Sonnensegel

„Jung und Alt sind gerne in ihrem Schwimmbad, denn 1070 Besucher am Mittwoch können nicht irren“, erklärt Schwimmmeister Georg Börger. Das Freibad sei ein guter Platz, um sich dort im Hochsommer aufzuhalten. Schon die ganz Kleinen toben geschützt unter den gelben Sonnensegeln durch das Planschbecken oder spielen begeistert am Matschspielplatz.

Das Nichtschwimmerbecken mit der beliebten Rutsche, der Schaukelgrotte und einem Bälleberg zieht die Familien an. Und wer sich trotz der heißen Temperaturen sportlich betätigen will, ist beim Bahnenschwimmen im Schwimmerbecken gut aufgehoben. Natürlich lädt es auch dazu ein, sich einfach auf dem Wasser treiben und dabei von der Sonne bräunen zu lassen.

Aktiv beim Beachvolleyball

Aber nicht nur das Wasser, das durch die Sonne und eine Absorberanlage auf angenehme und dennoch erfrischende 27 Grad erwärmt wird, lädt zum Verweilen ein. Ob im Schatten oder in der prallen Sonne, gerne liegen die Besucher auf der Liegewiese, spielen Fußball oder nutzen den Beachvolleyballplatz.

Das Freibadteam freut sich schon auf die weiteren warmen Tage, die hoffentlich viele weitere Besucher in das idyllische Schwimmbad mitten in der Baumberge-Gemeinde lockten. „Wir freuen uns darauf, bald den 30.000 Badegast begrüßen zu dürfen“, sind sich alle einig.