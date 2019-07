„Wir haben eine tolle Bachstelle zum Abkühlen“, berichtet Malin Frede von der Katholischen Jungen Gemeinde ( KJG ) Havixbeck aus dem Ferienlager in Emsbüren. „Die Stimmung ist gut und alle haben Spaß.“

Seit fast einer Woche genießen die 75 Kinder und 20 Leiter das abwechslungsreiche Lagerleben im Emsland. Unter dem Motto „Die Jahresuhr steht niemals still, die KJG macht was sie will!“ erleben die Teilnehmer ein ganzes Jahr in nur zwölf Tagen. Das Programm eines jeden Ferientages wird mit typischen Ereignissen des gewählten Monats gefüllt. Ein neues Karnevalsprinzenpaar wurde zum Beispiel im Februar gewählt. Jede Menge Karnevalslieder ertönten und am Lagerfeuer wurde schließlich der Prinzentanz aufgeführt.

Zeltlager der KJG Havixbeck 2019

Der Osterhase hoppelte im März über den Lagerplatz. Bei einem Spiel musste ein Team das versteckte Osterei der Gegner suchen und in das eigene Spielfeld bringen. Nach der ganzen Rennerei sprangen dann alle in die kühlen Fluten des Baches.

Während der ersten Tage in Emsbüren haben die Mädchen und Jungen den Lageplatz verschönert. Das Lagerbanner wurde gestaltet und ein Kiosk errichtet. „Das Essen schmeckt allen gut“, schickt Malin Frede beruhigende Worte in Richtung der Eltern. Gemeinsam mit Adrian Kapuschzik, Niklas Wöstmann und Aaron Knüppel hat sie die Leitung des Zeltlagers übernommen.

Inzwischen sind die Kinder unterwegs auf einer Zweitageswanderung nach Lingen. Das Ziel soll am heutigen Freitag erreicht werden. „Dann geht es dort ins Freibad, worauf sich schon alle freuen“, so Malin Frede.