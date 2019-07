Ausgestattet mit dem großen Handwerker-Schlüsselbund zog eine 30-köpfige Gruppe unter der Leitung von Reinhard Nieweler los, um das Stift Tilbeck von einer ganz neuen Seite kennenzulernen. „So habt ihr Tilbeck noch nicht gesehen – eine Führung an ungewöhnliche ober- und unterirdische Orte“ lautete das Motto dieser besonderen Führung im Rahmen des Ferienprogramms.

Ab in die Sakristei der Kapelle, die durch eine Wendeltreppe mit dem Dachboden verbunden ist. Dann auf den Dachboden der Kirche, mit saunafähigen Temperaturen und einem super Ausblick auf den Kapellenplatz. Aus der Wärme wieder nach unten und weiter durch die kühlen Kellergewölbe. Vorbei am gut klimatisierten Serverraum der IT-Abteilung in den Abschiedsraum bis hin zum ersten „Geheimgang“, der den Kapellenkeller mit dem Bon-Bosco-Gebäude verbindet.

Zwischendurch warf die Gruppe einen Blick in den Theatersaal. Hier staunten die Kinder über die zu Wartungszwecken tiefer gehängten großen Kronleuchter.

Die unterirdischen Gänge sind nur 180 Zentimeter hoch. Foto: Stift Tilbeck

Der zweite „Geheimgang“ stellt die Verbindung zwischen Altbau unter der ehemaligen Küche und dem Hildegard-Gebäude her. Der Weg führte direkt zum „Trockenschwimmen“ in das ehemalige Schwimmbad des Stifts Tilbeck. Das Wasser ist längst abgelassen und so konnten die Kinder trockenen Fußes über den Beckengrund spazieren.

Auf der Rundreise durch das Stift wurde auch der Friedhof besucht. Dort erinnert ein Mahnmal an die Opfer der Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus.

In den Werkstätten kam es zu netten Begegnungen mit einigen Beschäftigten, die schon in Feierabendstimmung waren und zum Teil die kühleren Schattenplätze unter den Bäumen nutzten.

Am Ende war der Startpunkt des Barfußgangs mit der Wasserstelle das verdiente Ziel einer spannenden und erlebnisreichen Führung. Das Fazit der Teilnehmer: Diese Tour kann im nächsten Jahr wiederholt werden.