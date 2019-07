„Bei meiner Medjugorje-Wallfahrt im letzten Jahr verspürte ich den Wunsch, mit meiner Musik den bedürftigen Menschen in Medjugorje zu helfen. So kommt der Verkaufs-Reinerlös der CDs humanitären Projekten in Medjugorje zugute“, berichtet Limberg bei einem Besuch unserer Zeitung in seinem Musikstudio in Havixbeck, wo alle Texte und Lieder für die Reihe aufgenommen wurden.

Der Ort Medjugorje liegt in Bosnien-Herzegowina und hat sich seit Beginn der andauernden Marienerscheinungen zu einem der größten internationalen Pilgerorte entwickelt. „Seit dem 24. Juni 1986 erscheint die Muttergottes dort. Der Ort wird neben Lourdes und Fatima als dritte Stätte der Erscheinung genannt“, sagt Limberg. Er selber war schon unzählige Male in Medjugorje und ist beeindruckt von den Menschen, die sich dort versammlen.

Limberg möchte mit dem Projekt „Pray and play” (bete und spiele) dort ansetzen und sich für das Gleichgewicht in dieser Welt einsetzen. „Pray and play” ist eine internationale Gebets- und Musikergemeinschaft, die durch Gebet und Spenden bei Benefizkonzerten die Arbeit unterstützen will.

Etliche humanitäre Projekte seien im Geiste Medjugorjes entstanden. So zum Beispiel „Mary‘s meals”, das „Mutterdorf” in Medjugorje, der „Fonds für kinderreiche Familien“, das Obdachlosenheim „Lazarus” oder die Arbeit der „Schwestern der Seligpreisungen”.

Die CD-Reihe „Super Omnia” beinhaltet Musik und Texte für Lobpreis, Anbetung und Meditation. Die CDs können per E-Mail bestellt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit des MP3-Downloads gegen eine Spende.

Alle aus den Benefizkonzerten sowie CD-Veröffentlichungen erzielten Einnahmen werden für humanitäre Projekte gespendet. Die CDs sollen in christlichen Devotionalienläden verkauft werden, unter anderem im Buchladen des Klosters Gerleve. Außerdem sucht Limberg einen christlichen Verlag für den Vertrieb dieser neuen CD. Weitere sollen folgen. Alles für die Unterstützung der Menschen.

► Benefizkonzertanfragen und CD-Bestellungen per E-Mail an: hm.limberg@Iimbergmusic.de. Telefonisch ist der Musiker unter ✆ 0 25 07/44 38 zu erreichen. Eine CD kostet 10 Euro, die gesamte Kollektion (6 CDs) 50 Euro.