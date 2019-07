Hindernisse sicher umkurven

Reichlich Tipps für das flotte und vor allem das sichere Fahren mit Inlineskates vermittelte Georg Hüging den Mädchen und Jungen bei einem Inline-Training auf dem Schulhof der Baumberge-Schule. Wert wurde vor allem auf das richtige Bremsen, das kontrollierte Fallen und das Ausweichen vor Hindernissen gelegt. Und auch wenn die Kinder unter den Helmen und Gelenkschonern ganz schön ins Schwitzen kamen, die Übungen wurden mit Bravour gemeistert.

Mit einer lockeren Mischung aus Theorie und Praxis brachte Georg Hüging den Kindern das Inlineskaten näher. Seit über 25 Jahren gibt der zertifizierte Sportlehrer Kurse. Seit den Anfängen des Ferienkalenders im Jahr 2002 ist er in Havixbeck immer wieder im Sommer unter dem Motto „Wir bringen euch sicher auf die Rollen“ am Start. Das Interesse an den Kinderkursen halte weiter an, berichtet Hüging im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie Fahrrad oder Roller gehörten die Inlineskates zu den bevorzugten Fortbewegungsmitteln der Kinder.

Inlineskate-Training für Kinder 1/25 Foto: Ansgar Kreuz

Inlineskate-Training für Kinder Foto: Ansgar Kreuz

Bevor es los ging, erklärte Georg Hüging den jungen Inlineskatern, worauf sie achten müssen: Der Helm sowie die Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschoner müssen ordentlich sitzen. Und die Skates selbst müssen richtig mit den Schnürsenkeln und Schnallen zugemacht werden, damit die Füße einen guten Halt haben.

Neben dem Bremsen mit dem Stopper war eine weitere wichtige Lektion das kontrollierte Fallen. „Zuerst auf die Knie und dann auf die Hände“, erklärt ein Mädchen, wie es klappt. Und wenn es bergab zu schnell wird oder plötzlich ein Hindernis auftaucht? Dann kann ein Not-Stopp auf dem Grünstreifen Schlimmeres verhindern. Der Trainer machte es vor: Aus dem Rollen heraus auf den Rasen ausweichen und mit kleinen Schritten weiterlaufen, bis der Schwung abgebaut ist und man sicher steht oder wieder auf dem Weg ist.

„Auch wenn das für die Inlineskates eigentlich nicht so gut ist, weicht lieber in den Sand aus, bevor ihr aufknallt und euch schlimmer verletzt“, gibt Georg Hüging den Kindern mit auf den Weg. Wichtig sei es aber, den Sandstaub danach wieder von den Rollen zu entfernen. Sonst gingen die Kugellager schnell kaputt.

In einer Pause war das richtige Verhalten im Straßenverkehr Thema. Denn Inlineskater sind Fußgängern gleichgestellt und müssen somit auf dem Fußweg fahren. Auf kombinierten Geh- und Radwegen sei rechts zu fahren. „Wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid, macht die hinter euch fahrenden Kinder auf Hindernisse aufmerksam! Ruft zum Bespiel: Gulli, Bordstein, Kante. . .“ Um von anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen zu werden, seien helle Kleidung, Blinklichter und Reflektoren wichtig.

Am Ende der zweistündigen Trainingseinheit überreichte Georg Hüging den Kindern ihren „Inline-Skater-Führerschein“. Und er lud sie und ihre Familien zu den Skatenights (www.skatenight-muenster.de) ein, die er in Münster gemeinsam mit anderen Inlineskatern veranstaltet. Die nächste Tour startet unter Motto „White Night“ am 2. August (Freitag) um 20 Uhr auf dem Hafenplatz.