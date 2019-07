„Wenn ich mit Maschinen arbeiten kann, macht mir die Arbeit am meisten Spaß“, so Elsbeth . Auch Annika weiß, wie sie gerne arbeitet: „Meine Lieblingsaufgabe ist es, kleine Tüten einzuschweißen, in denen Einzelteile für Wasserkräne verpackt sind.“ Zuvor haben Elsbeth und Annika im Zentrum für berufliche Qualifizierung der Stift Tilbeck GmbH ihre knapp dreijährige Berufsausbildung absolviert.

Die beiden arbeiten nicht nur gerne in den Tilbecker Werkstätten, sondern unternehmen auch viel in ihrer Freizeit zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden im ‚Wohnnest‘, einer Einrichtung für Kurz- und Langzeitpflege der Lebenshilfe Münster. Seitdem unternehmen sie viel miteinander und sind unzertrennlich.

„Sehr gerne feiern wir zum Beispiel in der integrativen Disko in der Sputnikhalle, die einmal im Monat stattfindet“, erzählen sie. Aber auch zusammen spazieren gehen, gemeinsam kochen oder einen Ausflug nach Münster sind regelmäßige Unternehmungen der Freundinnen. Ganz normale Sachen, die junge Leute eben gerne machen.

Im Stift Tilbeck sind die beiden nicht nur zusammen in den Mittagspausen oder auf dem Sommerfest der Tilbecker Werkstätten zu finden, sie haben ein weiteres gemeinsames Hobby, was sie verbindet: „Wir singen beide in der Band ‚T-Box‘ und haben auch viele Auftritte gemeinsam“, so Annika. Die inklusive Band im Stift Tilbeck trifft sich einmal die Woche zur Probe.

Im Stift Tilbeck wissen viele Mitarbeiter und Beschäftigte: „Die beiden sind richtig gute Freunde und immer füreinander da“, sagt Frank Röwekämper, Mitarbeiter in den Tilbecker Werkstätten.

Der internationale Tag der Freundschaft findet jedes Jahr am 30. Juli statt und ist ein guter Grund, so gute Freundschaften wie die von Elsbeth und Annika zu feiern, berichtet das Stift Tilbeck.