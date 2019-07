Fossilien suchten Kinder mit viel Eifer und auch Erfolg in den Baumbergen. Gemeinsam mit der Mineralogin Dr. Sigrid Kramm-Glade erkundeten die Mädchen und Jungen bei der Ferienaktion „Uralte Geschichten zum Anfassen“ den Steinbruch der Firma Dirks.

Tief unten, auf der Sohle des Steinbruchs waren die Kinder von riesigen Sandsteinblöcken umgeben. An den mächtigen Wänden waren die Gesteinsschichten gut zu erkennen, die sich am Ende der Kreidezeit vor 75 Millionen Jahren in einem tropischen Meer im Bereich er heutigen Baumberge abgelagert haben.

Die Mädchen und Jungen erfuhren, wie der Stein heute abgebaut wird. Mit Hammer und Meißel erprobten sie sich selbst als Steinhauer.