Im Rahmen der intermedialen Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe „Mit Droste im Glashaus“, die auch im Baumberger-Sandstein-Museum in Havixbeck bereits Station gemacht hat, wird am kommenden Mittwoch (14. August) und Donnerstag (15. August), jeweils ab 20 Uhr, in der Titanickhalle, Am Hawerkamp 31 in Münster, die „Jagd auf Tilla Fuchs “ eröffnet.

Das Erzähltheater unter der Regie von Judith Kuckart ist frei nach David Garnetts Novelle „Lady into Fox“ und Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht „Die Jagd“ erzählt. Auf einem verliebten Waldspaziergang geraten ein Mann und seine Frau Tilla Fuchs in die Nähe einer Jagd. Er geht voran und hat ein Gewehr. Sie läuft hinterher und hat Angst. Als er sich nach ihr umdreht, hat sie sich in einen Fuchs verwandelt.

Ist sie jetzt noch ein Mensch und hat eine Seele? Aber ja, sagt der Mann und drückt sie an Hemd und Herz und nimmt sie mit nach Hause. Die Fuchsfrau schläft weiter bei ihm, wenn auch unter dem Bett. Auch kommt es nach einem Abend mit viel Alkohol zu einer intensiven nächtlichen Begegnung zwischen Mann und Tierfrau. Mehr als ein Jahr vergeht. Eine Jagdsaison folgt der nächsten.

Im Gedicht „Die Jagd“ von Annette Droste-Hülshoff sowie in der Novelle „Lady into Fox“ von David Garnett kostet es am Ende einer solchen Jagd die Füchse im fröhlichen Gemetzel das Leben. Was geschieht mit Tilla Fuchs? Bleiben Mann und Frau zusammen, bis dass der Tod sie scheidet?

Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 16 Euro. Die Plätze sind begrenzt. Karten für die Aufführungen können reserviert werden: E-Mail: droste@schloss-senden.de, ✆ 0 25 97/9 39 92 70.