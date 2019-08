Havixbeck -

Die Perspektive von Insekten einnehmen? Sich aufhalten an einem temporären Ort aus 15 Automobilen und Zeltplanen? Sich der Frage widmen, was „Ökologie und Wahnsinn“ miteinander zu tun haben könnten? Das alles ist ab dem 11. September in und an der Burg Hülshoff möglich.

