Es sei eines der größten Wasserschlösser Westfalens, sein „Erhalt eine Lebensaufgabe“. So berichtete es Dr. Mechthild Freifrau Raitz von Frentz, als sie jetzt den Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann durch Haus Stapel führte. Auf seiner Sommertour durch den Wahlkreis machte der CDU-Politiker einen Abstecher in eines der Schlösser seiner Heimatgemeinde. Deren Parkanlage war erst im Mai vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zum „Denkmal des Monats“ gekürt worden.

Aktuell wird wieder an dem Baudenkmal gearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten. Die Vorderseite des 300 Jahre alten Torturms ist an der Reihe renoviert zu werden. Unterstützt wird die Eigentümerin von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. „Auch die Denkmalbehörden sind eine Riesenhilfe, was die fachliche Beratung bei der Restaurierung angeht“, betonte Dr. Mechthild Freifrau Raitz von Frentz. Geschützt sind neben dem Gebäude und dem Garten auch das komplette Inventar, darunter jahrhundertealte Möbel sowie Gemälde.

Den Abgeordneten und eine Gruppe der Havixbecker CDU führte die Freifrau wie auf einer Zeitreise durch einige unbekannte Ecken des Anwesens, gespickt mit mancher Anekdote. Beim Rundgang fehlte auch nicht der Konzertsaal mit dem Flügel aus der Spätromantik, „der wie gemacht ist für die Musik dieser Zeit“. Zudem ging es in den Park. „Das Alleen-System und die Wasserläufe werden wir hier wieder sichtbarer machen“, blickte Dr. Mechthild Freifrau Raitz von Frentz voraus auf die nächsten Maßnahmen.