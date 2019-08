Seit zwei Jahrzehnten findet im Innenhof des Baumberger-Sandstein-Museums das Weinfest statt. Einige hundert Genießer besuchen seit 1999 alljährlich „den schönsten Platz von Havixbeck“, wie Museumsleiter Dr. Joachim Eichler den Hof gern nennt, um gemeinsam zu feiern. Am 17. August (Samstag) findet das nächste Weinfest statt.

Von drei Seiten durch Gebäude eingefasst, blumengeschmückt, mit Kerzen und Lichterketten stimmungsvoll beleuchtet, kann der Platz tatsächlich mediterrane Atmosphäre bieten. Drei Weinstände mit südlichen, aber auch deutschen Weinen tragen dazu bei und auch das Essen. Die „Crêperie du Ciel“ aus Münster gehört seit Jahren zum Weinfest und bietet herzhafte Crêpes und Galettes. Das Museumscafé hat mediterrane Vorspeisen im Angebot und dort gibt es auch Bier. An allen Ständen gibt es auch alkoholfreie Getränke.

„Neu ist es, dass alle Weinstände von Havixbecker Vereinen betrieben werden“, erklärt Museumsleiter Dr. Joachrim Eichler. Dies sind der Förderverein des Sandstein-Museums, der Verein „KulturGUT Havixbeck“ und die Kommission für Städtepartnerschaft Bellgarde – Havixbeck. Das Weinangebot hat eine große Bandbreite.

Die Live-Musik ist von Anfang an ein Bestandteil des Weinfestes am Museum. Durch die Vermittlung des Vereins „KulturGUT Havixbeck“ konnte die Gruppe „Tres Mangos“ aus Hamm für einen Auftritt gewonnen werden. Paul-Alexander Schulte, Björn Grote und Mango Rogers wollen das Publikum mit Songs von U2, The Beatles, Coldplay, Shaggy, Sting, Ed Sheeran, David Bowie, Prince, Bob Marley, Tom Petty und anderen begeistern. „Mit ihrem zweistimmigen Gesang, begleitet von Gitarre, Cajon und Bass, sind sie ein echter Ohrenschmaus und werden das Weinfest im Sandstein-Museum auch in diesem Jahr wieder zu einem großartigen Event machen“, ist sich Hubert Bergmoser vom Verein „KulturGUT“ sicher.

Die Anbieter des Weinfestes öffnen ihre Stände am um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer mit dem Pkw anreist, kann das Auto 100 Meter oberhalb des Museums auf dem LIDL-Parkplatz abstellen.