Im Vorfeld des Feuerwehrfestes sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck derzeit unterwegs, um Geldspenden zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit zu sammeln. Davon sollen zusätzliche Gerätschaften für den Einsatz oder Ausbildungsmaterial angeschafft schafft werden, das über die Grundausstattung einer Feuerwehr hinausgeht.

Am 27. September (Freitag) startet das Fest mit dem Menschenkicker-Turnier im Zelt an der Feuerwache. Ab 19 Uhr treten dort Nachbarschaften, Vereine und andere Gruppen gegeneinander an und kämpfen um drei Hauptpreise. Zwölf Gruppen mit jeweils sechs Personen ab 16 Jahren können teilnehmen. Die detaillierten Informationen und die Anmeldeformulare für die Gruppen zum Turnier stehen ab Samstag (10. August) auf der Homepage der Feuerwehr bereit. Der Eintritt für die Zuschauer ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am 28. September (Samstag) nimmt das Fest ab 20 Uhr mit einer Liveband weiter an Fahrt auf. Es klingt aus am 29. September (Sonntag) von 11 bis 18 Uhr mit dem Frühschoppen, dem Mittagstisch und dem Café im Spritzenhaus, Rundfahrten in Löschfahrzeugen, einem Karussell und Hüpfburgen, der TIFF-Tanzgruppe, Herzenswünsche-Musik und einer Feuerwehrinformationsveranstaltung. Alle Attraktionen sowie der Eintritt sind an diesem Tag für die ganze Familie kostenlos.