Von der Qualität und der Wirkung der neuen Vorhänge im Wintergarten des Sandsteinmuseums überzeugte sich jetzt der Vorstand des Fördervereins Baumberger-Sandstein-Museum unter Leitung seines Vorsitzenden Ulrich Lork.

Mit dabei waren auch Museumsleiter Dr. Joachim Eichler sowie der neue Pächter des Museumscafés, Witold Wylezol.

Die neuen Vorhänge, die mit finanziellen Mitteln des Fördervereins bei einer Havixbecker Firma beschafft wurden, ermöglichen es, den Wintergarten teilweise zu verdunkeln, informiert der Förderverein. Sie schaffen damit die Voraussetzung, Lichtbilder bei Vorträgen so einzusetzen, dass sie auch aus der Tiefe des Raumes erkennbar sind. Die dezente Farbgebung der neuen Vorhänge passe sich der Umgebung des Wintergartens gut an und hebe das Raumerlebnis, heißt es in der Pressemitteilung des Fördervereins weiter.

Damit gehe ein lang gehegter Wunsch der Verantwortlich für das Café in Erfüllung, freuen sich die Vorstandsmitglieder.