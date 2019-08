Ausweichtraining an der AFG

Wer in diesem Jahr in Havixbeck das Deutsche Sportabzeichen erwerben möchte, sieht sich einer neuen Herausforderung gegenüber: Seit dem 31. Juli (Mittwoch) werden wieder Trainingseinheiten angeboten. Da jedoch die Renovierungsarbeiten an der Tartanbahn im Flothfeld-Sportzentrum noch laufen, müssen die Sportlerinnen und Sportler nun auf die Sportanlagen rund um die Sprunggrube an der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) ausweichen.

An die Sporttreibenden so wie die mehr als zehn Prüferinnen und Prüfer stellt das neue Anforderungen. Nicht alle Übungen der vier benötigten Kategorien können an der Schule angeboten werden. Beliebte Übungen, die an der AFG möglich sind, sind unter anderem in der Kategorie „Kraft“ der Medizinballweitwurf und der Standweitsprung. Weitsprung sowie Seilchen-Springen fällt in die Kategorie „Koordination“ und erfreut sich großer Beliebtheit. In den Bereichen „Schnelligkeit“ und „Ausdauer“ gibt es viele Möglichkeiten zum Laufen oder Schwimmen. Zum Sportabzeichen gehört ohnehin alle fünf Jahre ein Schwimmnachweis, bei dem Kinder 50 und Erwachsene 200 Meter, jeweils ohne Zeitvorgabe, schwimmen müssen.

Die Renovierung der Laufbahn im Flothfeld-Sportzentrum verhindert nun die Ausführung einiger Disziplinen: „Der 100 Meter-Sprint kann nicht an der Schule absolviert werden, ebenso wenig die Ausdauerläufe über 800 und 3000 Meter“, wie Elke Thoms , eine der Organisatorinnen, erläuterte. Alternativen sind das Radfahren, Nordic Walking oder Schwimmen (kurze wie lange Strecken) für die Bereiche „Schnelligkeit“ und „Ausdauer“, so Thoms weiter. Radfahren wird nach Absprache angeboten. Und das Seilspringen zum Beispiel ist nach wie vor eine Möglichkeit, in der Kategorie „Koordination“ zu bestehen. In allen Kategorien gibt es noch weitere Alternativen, die auch turnerische Übungen einschließen.

Da im Flothfeld nicht trainiert werden konnte, war es nicht möglich, vor den Sommerferien ein Training anzubieten. Doch jetzt läuft das Training wieder, organisiert von den Verantwortlichen Dagmar Branse-Kleinwechter, Uschi Kleine-Vorholt, Petra Reimann und Elke Thoms. Petra Reimann hatte beim jüngsten Training einige Informationen zum Stand der Renovierungsarbeiten im Flothfeld-Sportzentrum:

Der Weitsprungkasten sowie die Kugelstoßanlage seien inzwischen erneuert worden; die Tartanbahn sei auch erneuert, es fehlten lediglich die Markierungen. „Ich hoffe, dass wir zum Ende der Ferien dort wieder trainieren können“, so Petra Reimann. Dann könnten auch wieder sämtliche Disziplinen mit allen Übungen abgelegt werden.

Die Übungen, aus denen gewählt werden kann, sind auf folgender Internetseite einzusehen: https://sportabzeichen.splink.de/

In den restlichen Sommerferien werden noch zwei Termine für das Training und die Abnahme der Disziplinen für das Sportabzeichen angeboten. Diese sind am immer mittwochs am 14. und am 21. August jeweils von 17 bis 18.30 Uhr am Tartanplatz der Anne-Frank-Gesamtschule. Nach den Ferien geht das Training ab dem 27. August jeweils dienstags wöchentlich weiter. Weitere Termine sind geplant, sobald die Arbeiten im Flothfeld-Sportzentrum beendet sind.

Elke Thoms weist noch auf ein besonderes Angebot hin: Wer mit einer Gruppe gemeinsam das Sportabzeichen absolvieren möchte, kann telefonisch einen Termin vereinbaren. Dieses Angebot könnten alle Gruppen in Anspruch nehmen: Fußballmannschaften, Messdienergruppen, Nachbarschaften . . .