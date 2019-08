Kompletterneuerung der Lehrküche

Eine Lehrküche gibt es nicht mehr in der Anne-Frank-Gesamtschule. Der Raum, in dem sie sich befand, ist leer – fast zumindest: Ein einzelner Handwerker ist zu sehen. Er ist gerade dabei, den Boden abzuschleifen. Es wird alles neu! Von Grund auf.

Wenn die Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien wieder ihre Schule betreten, soll die nigelnagelneue Lehrküche fertig sein, sagt Bernhard Haschke , Diplom-Ingenieur und bei der Gemeinde Havixbeck zuständig für den Hochbau. Es wird komplett neue Geräte geben, elektrische Leitungen wurden neu installiert, der Bodenbelag wird nach den Ferien ein anderer sein.

Für die Sanierung der Anne-Frank-Gesamtschule und der Baumberge-Schule stehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ rund eine Million Euro zur Verfügung, aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm ist es noch einmal dieselbe Summe. Die Gemeinde Havixbeck, erinnert Haschke, habe 2018 eine Prioritätenliste erstellt, in der festgelegt sei, was zuerst in Angriff genommen werde und was folge. Schon 2018 seien die ersten Maßnahmen umgesetzt worden.

In der Grundschule sind die Leitungen für den digitalen Unterricht bereits verlegt. Foto: Bettina Laerbusch

So wurde beispielsweise einer der Kessel der Nahwärmezentrale unter der Gesamtschule erneuert. Zurzeit wird der zweite Kessel gegen einen neuen ausgetauscht. Diese Nahwärmezentrale versorgt das Rathaus, das Hallenbad, beide Schulen und beide Sporthallen.

Neben der Lehrküche ist es vor allem die Errichtung eines Differenzierungs- und Inklusionsraumes, die Bernhard Haschke als Kernpunkt der Sanierungsarbeiten jetzt in den Sommerferien nennt. Im ersten Obergeschoss der Anne-Frank-Schule entsteht dieser Raum gerade aus vormals drei vollkommen voneinander getrennten Klassenzimmern. Diese sind jetzt durch Glastüren miteinander verbunden. Schüler, die besonders gefördert werden sollen, können von beiden Klassenräumen aus unkompliziert in der Mitte zusammenkommen.

Darüber hinaus wird zurzeit das Forum auf Vordermann gebracht. Das sogenannte Stäbchen-Parkett wird komplett überarbeitet und neu gewachst. Alle fünf Jahre, so Haschke, müsse das passieren.

Auch die Dachrinnen und Fallrohre an der Gesamtschule werden erneuert – nicht allerdings dort, wo auch die Fassade eine Grundsanierung braucht. Das werde beides zusammen in Angriff genommen, aber nicht mehr in den Sommerferien, sagt Haschke.

In beiden Schulen steht beziehungsweise stand auch die Schaffung einer digitalen Netz-Infrastruktur auf der Agenda. Die Arbeiten dafür sind in der Grundschule bereits abgeschlossen, in der Anne-Frank-Schule hingegen noch nicht. Haschke geht aber davon aus, dass die Leitungen auch in der Gesamtschule bis zum Schulbeginn liegen werden. Nutzbar sei die neue Infrastruktur in beiden Schulen aber erst „in drei oder vier Monaten“; der Anschluss ans Glasfasernetz müsse zuvor erfolgen. WLAN und Internet soll es dann in jedem Klassenraum geben.

Nicht zu vergessen: Wände werden zurzeit gestrichen und Bodenbelage verlegt.

Bernhard Haschke steht in der Grundschule in dem Flur, von dem es zu den Toiletten geht. Deren Sanierung stand noch aus. Foto: Bettina Laerbusch

Was die Kinder der Grundschule freuen wird: Alle Toiletten werden neu sein, wenn sie Ende August wieder – oder erstmals – zur Baumberge-Schule gehen werden.

Wer zurzeit durch die beiden Schule geht, stößt auf jede Menge Staub, Unordnung und Unfertiges. Bernhard Haschke ist aber sicher, dass der Schulbetrieb Ende August ganz normal beginnen kann. Sicher ist aber auch: Die zwei Millionen Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und dem Kommunalinvestitionsförderprogramm werden dann noch nicht verbaut sein. In 2019 und auch noch 2020 wird es weiter gehen.