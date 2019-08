Das AWO-Sonntagsgrillen wurde von über 100 Bürgern aus Havixbeck und Umgebung besucht. Das Fest stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der Arbeiterwohlfahrt .

In den voll besetzten Räumen und im Zelt wurden die Gäste von den Grillmeistern Dirk Postruschnik und Fritz Schwanemeier mit Fleisch versorgt. Für den Nachschub sorgte Bernhard Schwanemeier. Salate, Kaffee und Kuchen wurden von Ehrenamtlichen liebevoll bereitgestellt.

Die Gäste bedankten sich mit Spenden für den Verein „Herzenswünsche“, die sie in das aufgestellte Sparschwein einwarfen. 133 Euro kamen insgesamt zusammen. Die AWO wird den Betrag für Herzenswünsche in den nächsten Tagen an Heinz Holtkötter übergeben. „Allen Spendern herzlichen Dank“, so AWO-Vorsitzender Klaus Kremer.