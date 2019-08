Der Männerchor möchte interessierte Herren aus Havixbeck und Umgebung anregen, donnerstags am Chorgesang teilzunehmen. Die Sänger treffen sich jeweils um 19.30 Uhr im Saal der Begegnung des Marienstifts Droste zu Hülshoff .

Nach einigen körperlichen Lockerungsübungen und zielgerichtet vorbereiteter Stimmbildung schließt sich eine Gesangsprobe an, die etwa bis 21.30 Uhr dauert. „Eine zwischenzeitliche Pause und die gesellige Runde nach der Gesangsstunde verstärken den Zusammenhalt der Gemeinschaft“, so der Vorsitzende des Männergesangverein (MGV) „Cäcilia“ Havixbeck, Franz Kückmann.

Chorleiter Karl-Heinz Gerdemann will den Chor in den kommenden Wochen vorbereiten auf das Jahreskonzert, das am Abend des 23. November (Samstag) stattfinden soll. Es sei vorgesehen, wieder ein bunt gemischtes Konzertprogramm zu erarbeiten, das mit dem griffigen Motto „Das gibt‘s nur einmal“ schon eine Aussage zum vornehmlichen Liedgut darstelle.

Mitgestaltet wird das Konzert von der Gruppe „workout“. Mit jazzigem Sound will die Formation die Freunde dieser Musikrichtung ansprechen und unterhalten. Die in Havixbeck wohnende und durch einige Auftritte bekannte Sängerin Barbara von Hövel verleihe dieser Band einen ausdrucksvollen, eigenen Stil, teilte der Männergesangverein mit.