Flutschfußball ist großes Kino

Schon fast zwei Wochen verbringen 50 Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Großes Kino“ mit der Katholischen Jungen Gemeinde ( KJG ) St. Georg Hohenholte im Zeltlager im Sauerland. Noch bis zum kommenden Samstag (17. Juni) dauert die gemeinsame Zeit an.

Nach dem Reisesegen stiegen die Kinder mit zwei Leitern in den Bus nach Medelon bei Medebach. Am Jugendzeltplatz angekommen, warteten 19 weitere Leiter auf die Kinder. Der erste Tag stand im Zeichen von Harry Potter . So gab es Zauberstäbe im Brötchen zum Essen und magische Kennenlernspiele. Danach wurden die Lagerteilnehmer in sechs Gruppen eingeteilt, in denen am Abend schon das erste Spiel „Rettet die Steine der Weisen“ bestritten wurde.

Auch das Programm der weiteren Tage drehte sich jeweils um einen Film, zum Beispiel „Asterix und Obelix“, „Alles steht Kopf“ und „Kevin allein zu Haus“. Jeden Tag gibt es um 8.30 Uhr für alle kleinen und großen Schauspieler und Regisseure Frühstück. Nach dem eine Gruppe den Spüldienst erledigt hat und im Lagerkiosk der Süßigkeitenbedarf gedeckt ist, werden ab 10 Uhr verschiedene Workshops angeboten. Dabei wurde bereits ein Pool aus Paletten gebaut, ein Banner passend zum Lagermotto gemalt sowie oft Fußball gespielt und Perlenarmbänder gebastelt.

Ein Orientierungslauf, die Lager-Olympiade, der Besuch des Freizeitparks „Fort Fun“ und eine Zweitageswanderung standen ebenfalls bisher auf dem Plan. Zurück von der Wanderung auf dem Zeltplatz, besuchte Pastoralreferent Jens König-Upmeyer die KJG in Medelon. Mit den Kindern und Leitern feierte er einen Lagergottesdienst, in dem alle aufschreiben durften, wofür sie dankbar sind.

Zum 20. Mal ist Dieter Mohr (vorne) der Lagerkoch der KJG Hohenholte. Da er mit dem Jubiläum diese Laufbahn beendet, statteten ihm ehemalige Küchenteammitglieder einen Überraschungsbesuch ab. Foto: KJG Hohenholte

Zehn Paare heirateten als „Die Schöne und das Biest“ in der traditionellen Lagerhochzeit und wurden abends in der Krötendisco von allen gefeiert. Drei Mal sei das Ferienlager überfallen worden. „Doch die Nachtwachengruppe konnte das Banner erfolgreich verteidigen und die Überfäller landeten im Pool“, berichten die Teilnehmer Anna Michael und Sophia Hanning aus dem Ferienlager.

Ein weiteres Highlight war das Flutschfußball-Turnier, bei dem die Gruppen versuchten, den Ball im Sitzen auf einer Plane mit Wasser und Schmierseife ins gegnerische Tor zu schießen. Abends konnten sich alle beim Sommernachtskino ausruhen und Popcorn naschen, welches das Küchenteam zubereitete.

Auch sonst – zum Mittag- und Abendessen – werden Kinder sowie Leiter vom Küchenteam reichlich mit Nudeln, Kartoffeln, Pommes, Fisch, Fleisch und Gemüse versorgt. „Eine feste Größe in der Küche ist Dieter Mohr, den meisten nur als ‚Möhrchen‘ bekannt“, berichtet die KJG. „Möhrchen“ feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum als Lagerkoch und beendet gleichzeitig seine Laufbahn in der Lagerküche.

In der „Krötendisco“ wurde fröhlich gefeiert. Foto: KJG Hohenholte

Als Überraschung bekam Dieter Mohr Besuch von ehemaligen Küchenteammitgliedern, die reichlich Kuchen für die stets hungrige Meute mitbrachten. Das Leiterteam überreichte Dieter Mohr als Dankeschön einen gemütlichen Hängesessel.

Highlights wie ein Besuch im Schwimmbad und der von den ältesten Kindern geplante Geistergang stehen noch an. Den letzten Abend werden alle gemeinsam in einer weiteren Krötendisco feiern, bevor es am kommenden Samstag (17. August) wieder Richtung Hohenholte geht.