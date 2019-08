Begegnungen mit und zwischen den Menschen sind Helen Strohmer ein wichtiges Anliegen. Gleich in mehreren Vereinen und Initiativen sowie in beiden Kirchengemeinden engagiert sich die Havixbeckerin daher seit vielen Jahren. Ganz im Zeichen des Miteinanders steht deshalb auch das „Interkulturelle Friedensfest“, zu dem Helen Strohmer am 7. September einlädt.

Anlass für dieses Fest ist die Verleihung des Ehreamtspreises der Gemeinde Havixbeck an Helen Strohmer am Anfang des Jahres. „Spontan kam mir die Idee, meinen Ehrenamtspreis mit vielen Menschen gemeinsam zu feiern“, so die Preisträgerin. „Dazu lade ich herzlich ein!“ Freuen würde sich Helen Strohmer, wenn die Teilnehmer einen kleinen Beitrag für das Buffet mitbringen würden.

Mehrere Gruppen beteiligen sich an der Gestaltung des „Interkulturellen Friedensfestes“. Vorgetragen wird eine islamische Friedensgeschichte. Die KJG bietet Spiele für Kinder an. Musikalische Beiträge kommen von den Chören „Vivente“ und „Cantate“. Zu sehen sind internationale Tänze und „Boys Dance“ sowie die indische Kampfkunst „Kalari“. Auch eine Hüpfburg wird aufgestellt.