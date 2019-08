Die Zahl der in Havixbeck wohnenden Katholiken ist zurückgegangen. 7272 Katholiken lebten im Jahr 2018 in der Gemeinde, 55 weniger als im Jahr 2017, als es noch 7327 waren. Dies geht aus der kirchlichen Statistik des Bistums Münster hervor, die von der Bischöflichen Pressestelle jetzt veröffentlicht wurde.

Gestiegen ist die Zahl Kirchenaustritte im Vergleich zum Vorjahr: 29 Katholiken erklärten 2018 ihren Austritt aus der Kirche, sieben mehr als 2017. Wiederaufnahmen hat es in Havixbeck ebenso wie Eintritte (2017: 2) nicht gegeben.

Rückläufig ist die Zahl der Menschen, die in der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg an den Sonntagsmessen teilnehmen. 653 Gemeindemitglieder (knapp 9 Prozent) gingen sonntags zur Kirche, 72 weniger als im Vergleichszeitraum. Ermittelt werden diese Daten an zwei bundesweiten Zählsonntagen. Gezählt wird an „normalen“ Sonntagen und nicht an Hochfesten oder anderen besonderen Tagen im Kirchenjahr. Auch die Besucher der Vorabendmessen fließen in die Statistik ein.

Auf einem konstanten Level bewegen sich die Taufen mit 63 (62). Zur Erstkommunion gingen 59 Kinder (55). Mit 67 Firmungen verzeichnet die Statistik einen deutlichen Anstieg. 2017 waren es nur 14 Firmungen, wobei es in dem Jahr auch keinen üblichen Firmjahrgang in der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg gegeben hat. Angeboten worden ist stattdessen eine Firmung für Erwachsene, die den Empfang des Sakraments als Jugendliche verpasst hatten.

Bei den Trauungen verzeichnete die Pfarrgemeinde laut Statistik einen Rückgang von 15 auf nur noch neun Hochzeiten. Die Anzahl der Bestattungen stieg in der Katholischen Kirchengemeinde in Havixbeck und Hohenholte im Jahr 2018 um 30 auf 103 an.