Rund um die Uhr im Schwimmbad sein! Das war die Gelegenheit für alle Kinder, die sich zum Zelten im Havixbecker Freibad von Freitag auf Samstag versammelten. Seit mittlerweile 15 Jahren wird diese Aktion im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde angeboten.

Schwimmmeister Georg Börger erinnerte sich: „Bisher hat es immer geregnet.“ Für Freitag hatte Börger jedoch Hoffnung. Das Wetter sei besser als in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig wusste der Schwimmmeister jedoch aus der Erfahrung zu berichten: „Die Kinder haben so oder so Spaß, wenn man ihnen ein bisschen anbietet.“

Und den Teilnehmern wurde viel mehr als nur ein bisschen geboten. Die Kinder konnten natürlich schwimmen und außerdem viel im und am Wasser spielen. Es wurde beispielsweise die „Reise nach Jerusalem“ im Wasser gespielt, wobei die Kinder versuchen mussten, sich schnell eines der Schwimmbretter zu sichern, sobald die gespielte Musik endete. Weiter gab es einen Hindernislauf im Wasser und eine Freibadrallye, bei der Details über das Schwimmbad abgefragt wurden. In jedem Jahr werden die Fragen etwas verändert, damit es spannend bleibt.

Auch nach 15 Jahren habe er noch viel Spaß an der Organisation und Durchführung des Zeltlagers, erklärte Gerog Börger. Gemeinsam mit seinen Schwimmmeisterkollegen Sonja Tillmann und Volker Mucks bewerkstelligt er diese Ferienaktion. „Und es klappt immer ganz gut“, so Börger.

Der Schwimmmeister erinnerte sich an die Anfänge des Zeltlagers im Freibad vor 15 Jahren. Eine ähnliche Aktion habe es damals schon in anderen Bädern gegeben, so Börger, und es sei immer ein Highlight der Freibadsaison gewesen.

Teilnehmen konnten Kinder zwischen sechs und 14 Jahren, wobei die Jüngsten von einem Elternteil begleitet werden mussten. Bereits am Nachmittag wurden die Zelte aufgebaut. Und als der normale Schwimmbetrieb endete, blieben die Mädchen und Jungen einfach. „Die Kinder waren abends die Letzten und morgens die Ersten im Wasser“, erzählte Börger. Etwas Besonderes sei auch immer das Schwimmen bei Kerzenlicht am späten Abend.

Wer eine Pause vom Wasser wollte, konnte auch an der kleinen Nachtwanderung, einer gemeinsamen Runde um das Freibadgelände, teilnehmen. Auch als das Zeltlager am Samstagvormittag offiziell endete, konnten die Kinder, wenn sie wollten, noch länger bleiben und so einen ganzen Tag im Freibad verbringen.