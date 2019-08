Besondere Tropfen unter Schirmen

Bereits zum 21. Mal feierten die Havixbecker ihr Weinfest im Innenhof des Baumberger-Sandstein-Museums. Trotz andauerndem Nieselregen ließen es sich die Besucher nicht nehmen, die verschiedenen Weine und dazu passenden Häppchen zu probieren.

„Da müssen wir einfach die Nerven behalten. Wir haben schon alles erlebt, da wirft uns ein bisschen Regen nicht aus der Bahn“, war Museumsleiter Dr. Joachim Eichler optimistisch. So boten auch erstmals seit Beginn der Traditionsveranstaltung keine Profis ihre Weine an, sondern alle Stände wurden von Havixbecker Vereinen – wie der Kommission zur Pflege der Städtefreundschaft Havixbeck – Bellgarde. dem Verein „KulturGut“ oder dem Förderverein des Sandstein-Museums – betrieben.

Zudem war auch das Angebot des Museumscafés neu, das mediterrane Vorspeisen passend zu den südlichen aber auch deutschen Weinen vorbereitet hatte. Wie schon in den Vorjahren sorgte die „Crêperie du Ciel“ aus Münster mit Crêpes und Galettes für das leibliche Wohl.

„Das Fest wird durch die Vereine getragen, sonst wäre die ganze Veranstaltung gar nicht möglich. Und auch dieses Mal ist wie immer alles da, was das Herz begehrt. In diesem Jahr bieten wir mit dem Wein vom Weingut Prinz von Hessen auch wieder einen besonderen Tropfen für alle Weinliebhaber an“, erzählte Birgit Engel-Bangen vom Verein „KulturGut“. Aber auch diejenigen, denen Wein nicht so lag, kamen nicht zu kurz. Neben Bier wurden an allen Ständen auch alkoholfreie Getränke ausgeschenkt.

Die Band „Tres Mangos“ aus Hamm bot mit Live-Musik für die passende Begleitung. Mit einem bunten Programm sorgte die Cover-Band mit Songs von Ed Sheeran über David Bowie bis U2 für gute Stimmung auf dem Hof.

Trotz des eher beschaulichen Wetters, waren am Ende alle zufrieden und freuen sich schon auf das nächste Weinfest im kommenden Jahr – hoffentlich dann mit etwas mehr Sonnenschein.