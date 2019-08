Perfektion von Anne Huster weckt Neugier anderer Künstler

Joep Veldkamp hält die Stele und zieht sie ein Stück nach vorne. Gleichzeitig versucht Anne Huster , einen wunderschönen Kolibri mittig zu platzieren. Nach mehreren kleinen Korrekturen ist die Havixbecker Künstlerin zufrieden, und Joep Veldkamp installiert die Stele. Jetzt darf sich der Kolibri endgültig gemütlich niederlassen und seinen Blick auf den herrlichen Skulpturengarten „de Holtdrost“ werfen. „Das ist ein toller Platz“, freut sich Anne Huster, die insgesamt zwölf ihrer Skulpturen auf dem Landgut Geunhuis in De Heurne, in der Nähe von Winterswijk, präsentieren darf.

Ausstellung von Anne Huster im Skulpturengarten 1/5 Im Skulpturengarten von Joep Veldkamp im niederländischen De Heurne stellt Anne Huster aus Havixbeck derzeit zwölf ihrer Werke aus. Foto: Ulrich Lieber

Dieser Kolibri aus Stein und Keramik hat von seinem Sockel aus einen guten Blick über das Gelände. Foto: Ulrich Lieber

Der Niederländer Joep Veldkamp ist ein großer Kunstliebhaber und erfreut sich an den Skulpturen in seinem großen Garten. Foto: Ulrich Lieber

Anne Huster hat diesen besonderen Stein gefunden und daraus eine Frau gestaltet. Die Brüste hatte der Stein schon von Natur aus. Foto: Ulrich Lieber

Anne Huster und Joep Veldkamp freuen sich auf viele Besucher im Skulpturengarten. Dort wartet auch der große Fisch, der einen besonderen Platz gefunden hat. Foto: Ulrich Lieber

Garten als Ausstellungsgelände

Der Niederländer Joep Veldkamp ist ein Freund der schönen Künste und kam im Jahr 2017 auf die Idee, das große Areal für einen Skulpturengarten zu nutzen. „Wir hatten den großen Garten, und alle fanden ihn schön. Wir haben dann überlegt, was wir hier machen können. Mit den Skulpturen haben wir nun auch selbst immer etwas Schönes hier“, schmunzelt der braungebrannte 70-Jährige, dem man sein Alter nicht ansieht. Über das Internet sprach er fünf Künstler aus den gesamten Niederladen an, die die Idee gut fanden. Doch letztlich waren es vier Künstler aus der Gegend und nur einer aus dem Internet, die die erste Ausstellung bestritten.

Mittlerweile hat sich die herrliche Location rumgesprochen, und in diesem Jahre stellen vom 15. Juni bis zum 13. Oktober zwölf Künstler rund 100 Skulpturen in seinem Garten aus. „Erst ab Juni, weil vorher die Gräser nicht hoch genug sind“, verrät Veldkamp. In diesem Jahr ist auch Anne Huster erstmals dabei. Durch ihr Großprojekt in Greven hatte sie den Metallkünstler Ulrich Kuhlmann kennengelernt, der bei Joep ausgestellt hatte und davon schwärmte. „Ich habe dann eine Bewerbung geschickt und gleich eine positive Antwort bekommen“, strahlt die Havixbeckerin. „Die Kombination von Stein und Keramik hat mir sofort gefallen“, versichert der Niederländer.

Anne Huster hütet Geheimnis

Anne Huster hat eine besondere Technik für ihre Skulpturen entwickelt, die einzigartig ist und auch erst nach ein paar Jahren des Probierens perfektioniert wurde. „Mittlerweile sieht man den Übergang vom Stein zur Keramik nicht mehr“, sagt sie nicht ohne Stolz. Denn die Prozedur ist gar nicht so einfach und erfordert neben Fingerspitzengefühl auch viel Erfahrung. „Die anderen Künstler fragen immer, wann ist Anne da. Sie möchten gerne wissen, wie sie das macht“, sagt Joep Veldkamp. Doch dieses Geheimnis möchte die Havixbeckerin natürlich nicht preisgeben.