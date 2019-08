Zur traditionellen Saisoneröffnungs-Grill-Poolparty in der Domstadt hatte der erste Vorsitzende des Billerbecker Bayern-Fanclubs „Cenosillicaphobie“, Daniel Dübbelde, diesmal auch Fans aus dem Stiftsdorf eingeladen. Und die Vorstände aus Hohenholte, Mats Richter und Tobias Nordhoff , sagte für ihren Club gerne zu. Besprochen wurde, dass künftig der Saisonauftakt immer im Wechsel in Billerbeck und in Hohenholte gefeiert werden soll.

Weitere gemeinsame Aktionen geplant

In der Vergangenheit waren schon mehrfach Heim- und Auswärtsspiele zusammen besucht und weitere gemeinsame Aktionen durchgeführt worden. Auch für die frisch gestartete Saison 2019/2020 sind aktuell bereits zwei gemeinsame Fahrten zu den Heimspielen gegen Borussia Dortmund und den FC Augsburg geplant, und es sollen weitere Aktivitäten hinzukommen.

Trotz 2:2 gefeiert

Mats Richter bedankte sich nach der Saisoneröffnungsaktion am Freitag im Namen des gesamten Hohenholter Fanclubs für die Organisation und die Gastfreundschaft und betonte, dass es eine durchweg gelungene Veranstaltung gewesen sei – was man über den holprigen Start des Deutschen Meisters nicht sagen konnte. Dass sich die Münchner mit einem 2:2 zufrieden geben mussten, tat allerdings der guten Stimmung keinen Abbruch. Bis tief in die Nacht wurde jedenfalls ausgelassen gefeiert. Nun hoffen die Mitglieder, dass die Bayern im weiteren Saisonverlauf ihren Teil dazu beitragen, dass es für die beiden befreundeten Fanclubs allen Grund zum gemeinsamen Feiern haben.