„Es gibt eine Lücke im Betreuungssystem in den Schulferien“

Zum ersten mal veranstaltet der Gemeindeelternrat Havixbeck auch im Sommer die Ferienoase. Nachdem sich das Angebot in den Oster- und Herbstferien schon etabliert hat, können Eltern nun auch in der zweiten Hälfte der laufenden „großen“ Ferien vom 5. bis 23. August diese Betreuungsmöglichkeit nutzen. Kurz vor dem Ende der Aktion sprach WN-Redakteur Kristian van Bentem mit Ruth Schulze Schleithoff über die Premiere der Sommer-Ferienoase, die (so die Vorsitzende des Gemeindeelternrats) „Lagerstimmung“ bietet – „nur ohne Schlafen“.

Was hat den Elternbeirat bewogen, sich für dieses zusätzliche Angebot einzusetzen?

Schulze Schleithoff: Wir wissen, dass es eine Lücke im Betreuungssystem in den Schulferien gibt. Die meisten Eltern können eben nicht einfach mal vier Wochen Urlaub nehmen, um sich tagsüber um die Kinder zu kümmern. Besonders schwierig ist das bei Alleinerziehenden. Und nicht jeder hat Oma und Opa im Ort wohnen, die bei der Betreuung unterstützen können. Das stellt viele vor Probleme. Ruth Schulze Schleithoff Foto: Gemeindeelternrat

Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?

Schulze Schleithoff: Dass wir das Problem als Eltern selbst in die Hand nehmen und organisieren müssen.

Was ist das Erfolgsrezept der Ferienoase?

Schulze Schleithoff: Das Schöne ist, dass sich unser Angebot sehr auf die individuellen Bedürfnisse der Familien zuschneiden lässt. Man muss sich bei uns nicht für die komplette Zeit anmelden. Wer zum Beispiel nur am Dienstag und Donnerstag arbeitet, kann die Betreuung taggerecht buchen. Außerdem gibt es zwei verschiedene Zeiten – von 8 bis 16 Uhr oder von 9 bis 14 Uhr.

Welches Fazit ziehen Sie wenige Tage vor dem Ende der Sommer-Premiere?

Schulze Schleithoff: Wir hätten bis zu 20 Kinder betreuen können. Tatsächlich hatten wir jetzt an den einzelnen Tagen zwischen sieben und zehn Kinder da. Man muss ganz klar sagen: Für das erste Mal waren wir einfach zu spät dran, weil wir die Sommer-Premiere erst Anfang des Jahres ankündigen konnten. Nach dem Urlaub ist ja immer vor dem Urlaub. Viele hatten ihre Planungen deshalb sicher schon langfristig an den bestehenden Möglichkeiten ausgerichtet. Aber ich bin sicher: Wenn sich das Angebot erst einmal herumspricht, wird die Nachfrage deutlich größer werden. Als wir das zum ersten Mal in den Oster- und Herbstferien gemacht haben, waren es anfangs auch nur acht Kinder. Zuletzt hatten wir 20 oder auch mehr. Der Bedarf ist absolut da.

Wo finden Sie die Betreuer für die Ferienoase?

Schulze Schleithoff: Das sind Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die zum Beispiel in Vereinen oder Messdiener sind und sich bei uns ein Ferientaschengeld verdienen können. Wir zahlen ja eine kleine Aufwandsentschädigung. Nach und nach wollen wir den Betreuern aber auch noch mehr Weiterbildungen anbieten. Den Erste-Hilfe-Kurs haben schon alle bei uns gemacht.

Wie finanziert sich das Angebot?

Schulze Schleithoff: Die Gemeinde befürwortet unser Projekt nicht nur, sondern bezuschusst es auch und stellt zudem die Halle zur Verfügung. Nur so ist die Durchführung möglich, denn der Teilnahmebeitrag von zehn Euro pro Tag würde sonst nicht reichen.

Wie sehr sind Sie selbst in Organisation und Durchführung eingebunden?

Schulze Schleithoff: In die Vorbereitungen natürlich sehr stark, aber ich gehöre auch zu den Ehrenamtlichen, die während der Ferienoase zwischendurch regelmäßig zur Halle fahren, um mal ein Auge darauf zu werfen, ob alles in Ordnung ist, ob frisches Obst und Getränke vorhanden sind oder ob die Betreuer noch irgendetwas brauchen. Das sind schließlich keine ausgebildeten Pädagogen, sondern selbst noch Kinder, die man so gut wie möglich unterstützen muss. Und natürlich möchten wir sie behalten, damit sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich finde es wichtig, sich intensiv um sie zu kümmern. Auch deshalb bin ich derzeit täglich vor Ort.

Was treibt Sie persönlich an, sich so stark für die Ferienoase zu engagieren?

Schulze Schleithoff: Ich bin nicht nur Mitglied im Sozialausschuss der Gemeinde und im Arbeitskreis Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern habe selber kleine Kinder im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule. Ich kenne also die Problematik der Betreuung in den Ferien. Deshalb denke ich, dass die Ausweitung der Ferienoase auf den Sommer ein Zugewinn für Havixbeck ist. Wir brauchen solche Angebote, damit Kinder nicht nur zu Hause vor dem Computer sitzen. Und natürlich freut es mich, wenn Eltern Tage nachbuchen, weil sie von ihren Kindern bekniet werden, noch mal zur Ferienoase zu dürfen. Wenn dann mal wieder Kinder, die irgendwann bei uns in der Ferienbetreuung waren, mich später beim Einkaufen erkennen und freudestrahlend grüßen, dann weiß ich, dass sie bei uns offenbar Spaß hatten.