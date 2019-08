Bürgerinitiative „Gegenwind“ sieht Sorgen um Gesundheit bestätigt

Keine Frage: Die Pläne zum Bau von drei großen Windkraftanlagen in Herkentrup bewegen zahlreiche Havixbecker und Hohenholter. Jedenfalls war der Saal im Landgasthaus Overwaul, in dem Dr. Stephan Kaula , Mediziner und Vorstandsmitglied der Deutschen Schutz-Gemeinschaft Schall für Mensch und Tier (DSGS), am Donnerstagabend seinen Vortrag zum Thema „Nebenwirkungen und Sinnhaftigkeit der Windenergie“ hielt, bis auf den letzten Platz besetzt. „Ich freue mich, dass so viele Interessierte gekommen sind“, sagte Gabriele Schleiner von der Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind Havixbeck-Hohenholte“.

Windräder erzeugen Infraschall

„Windenergieanlagen machen krank“, sagte Dr. Kaula, der nach eigenen Angaben inzwischen 120 Fälle von Betroffenen dokumentiert und die Interviews mit 51 Personen in Videos festgehalten hat. Dabei gehe es vor allem um den von Windrädern erzeugten Infraschall. Lange sei fälschlicherweise bestritten worden, dass dieser überhaupt wahrnehmbar, geschweige denn schädlich sei. Auch zeigten Untersuchungen, dass dieser keineswegs schon nach wenigen Metern verschwunden, sondern sogar in Entfernungen von mehr als 160 Kilometern noch wahrzunehmen sei.

Bis auf den letzten Platz besetzt war der Saal. Foto: Kristian van Bentem

„ Nimm die Beine in die Hand und renne um dein Leben – so wie bei Tieren vor einem Erdbeben. Nimm die Beine in die Hand und renne um dein Leben – so wie bei Tieren vor einem Erdbeben. “ Dr. Stephan Kaula über das bei Menschen durch Infraschall erzeugte Gefühl

Mit schwerwiegenden Folgen, so Kaula. Das erzeugte Gefühl bei Betroffenen beschrieb der Hausarzt so: „Nimm die Beine in die Hand und renne um dein Leben – so wie bei Tieren vor einem Erdbeben.“ Neben den psychischen Folgen gebe es auch nach medizinwissenschaftlichen Erkenntnissen gesundheitsschädliche Folgen auf das Nervensystem, Organe, Gewebe und Zellen.

Betroffene berichten

In einigen der Videos, die er am Donnerstag zeigte, berichteten Anwohner in der Umgebung von Windkraftanlagen in Nord- und Ostfriesland von schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen nach der Inbetriebnahme: körperliche Unruhe, massive Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit, Charakterveränderungen, Konzentrationsschwäche, Leistungseinbrüche bei Schülern. Als gesundheitsbeeinträchtigend empfunden werde auch der permanente Schattenwurf durch die Rotoren.

„ Ein Medikament würde bei ähnlich hohem Risikoprofil von der Arzneimittelaufsichtsbehörde vom Markt genommen. Ein Medikament würde bei ähnlich hohem Risikoprofil von der Arzneimittelaufsichtsbehörde vom Markt genommen. “ Dr. Stephan Kaula

Dass Windkraftanlagen krank machen, sehe er aufgrund der Reproduzierbarkeit der dokumentierten Fälle als erwiesen an – anders als das Bundesumweltamt, das nur Störwirkungen, aber keine gesundheitliche Gefahr erkenne. Nach konservativen Schätzungen seien in Deutschland bereits mindestens 190 000 Menschen durch Windkraft erkrankt. Sein Fazit: „Ein Medikament würde bei ähnlich hohem Risikoprofil von der Arzneimittelaufsichtsbehörde vom Markt genommen.“

Die optischen Auswirkungen der geplanten Anlagen wurden mit 3D-Animationen visualisiert. Foto: Kristian van Bentem

Optische Wahrnehmung visualisiert

Anhand von 3D-Animationen mit Google Earth visualisierte Kaula dann die optische Wahrnehmung der geplanten 200 Meter hohen Anlagen aus verschiedenen Perspektiven und warnte vor dem Einbrechen von Immobilienpreisen. Zudem stellte er im zweiten Teil seines Vortrags die Sinnhaftigkeit der Windenergie grundsätzlich infrage und äußerte sich kritisch zur beschlossenen Klimawende.

Gabriele Schleiner (Mitte) Foto: Kristian van Bentem

„ Wir sollten nicht in Panik geraten, aber sehr genau darüber nachdenken, was wir gehört haben, und Einwendungen beim Kreis Coesfeld vorbringen. Wir sollten nicht in Panik geraten, aber sehr genau darüber nachdenken, was wir gehört haben, und Einwendungen beim Kreis Coesfeld vorbringen. “ Gabriele Schleiner

„Wir sollten nicht in Panik geraten, aber sehr genau darüber nachdenken, was wir gehört haben, und Einwendungen beim Kreis Coesfeld vorbringen“, sagte Gabriele Schleiner abschließend. Die Bürgerinitiative sei froh, dass sie die Volksparteien in dieser Hinsicht auf ihrer Seite wisse und man es bisher geschafft habe, das Projekt zu verhindern.

Zu einer gemeinsamen Diskussion kam es nicht mehr.