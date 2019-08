Das Trainergespann bestehend aus Jonas Rohring, Jonas Große-Hünnefeld und Paule Artelt gestaltete die Trainingseinheiten abwechslungsreich und altersgerecht. In kleineren Gruppen wurden vormittags technische Übungen durchgeführt, die Nachmittage waren von kleinen Turnieren geprägt. Für das leibliche Wohl sorgte der Verein in Person von Norbert Damis mittags mit frisch zubereiteten Mahlzeiten.

Krönender Abschluss war am Freitag das Endspiel der Trainer gegen die jungen Kicker. Jedes Kind erhielt am Ende des dreitägigen Events als Erinnerung eine Urkunde für seine erfolgreiche Teilnahme an der Aktion. Unterstützt wurde die SWH-Fußballabteilung bei der Durchführung der Fußballferien durch die Sparkasse Westmünsterland.