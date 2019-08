„Vor 200 Jahren sah dieser Saal schon genauso aus“, unterstrich Dr. Mechthild Freifrau Raitz von Frentz am Samstagabend. Die Schlossbesitzerin freute sich, gut 120 Musikliebhaber im voll besetzten Festsaal des Wasserschlosses Haus Stapel begrüßen zu können.

Nach der Restaurierung des mehr als 140 Jahre im Festsaal stehenden Knake-Flügels von 1873 konzertiert der Pianist Prof. Clemens Rave seit 2012 alljährlich im Sommer beim „Klavierabend bei Kerzenschein“.

In dem Raum mit seinen handgemalten Bildtapeten des frühen 19. Jahrhunderts, auf denen sich noch die letzten Sonnenflecken des Tages spiegelten, nahm Rave seine Zuhörer zu Beginn mit Variationen über „Mein junges Leben hat ein End“ des holländischen Komponisten Jan-Pieter Sweelinck musikalisch mit in die Zeit der Renaissance. Stücke von Ludwig van Beethoven dominierten das Konzert Samstag. So genossen die Besucher das „Rondo C-Dur op. 51“ und die „Bagatelle c-Moll“des großen Meisters.

Ein Schreck sorgte dann für eine ungeplante Unterbrechung der anschließenden Beethoven-Sonate. Ein Gast sackte auf seinem Stuhl zusammen, musste aus dem Saal gebracht und von einem Arzt versorgt werden. Alle waren erleichtert, kurz darauf zu erfahren, dass der Mann wieder ansprechbar sei und gingen so beruhigter in die vorgezogene Pause.

Nach Beethovens „Sonate c-Moll op. 10,1“ sorgte eine „Pavane“ des englischen Altmeisters Orlando Gibbons wieder für Entspannung. Eine vom münsterischen Musikwissenschaftler Winfried Michel ergänzte Sonate von Joseph Haydn folgte.

Zum krönenden Abschluss spielte Clemens Rave die „Grande Sonate Pathétique c-Moll op. 13“ von Beethoven für sein begeistertes Publikum.