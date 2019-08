Als Karsten Echte zum letzten Mal im diesjährigen Tenniscamp des TC Havixbeck alle Teilnehmer mit einem Pfiff zusammenruft, tummeln sich innerhalb kurzer Zeit 37 Kinder und Jugendliche um ihn. In ihren türkisblauen Camp-Shirts bilden sie einen Halbkreis vor dem zehnköpfigen Trainer- und Betreuerteam. Dann nehmen die zielsicheren Sieger des Bogenschießwettbewerbs unter Applaus von Eltern und Kindern ihre Pokale entgegen.

Die ganze vergangene Woche verbrachten die Teilnehmer im Alter von fünf bis 16 Jahren auf der Anlage des Tennisclubs. Von 10 bis 17 Uhr fanden jeweils Tennistraining, Bastelaktionen, Bogenschießen und gemeinsames Mittagessen statt. Langeweile kam nie auf, denn bei hochsommerlichem Wetter wurden zudem Ausflüge zum Bürgerpark, zur Eisdiele und zum Bowling nach Billerbeck unternommen.

Das Tenniscamp in Havixbeck findet traditionell immer in der letzten Woche der Sommerferien statt. „Das machen wir bestimmt schon seit 15 Jahren“, erzählte Karsten Echte. Der Tennistrainer überlegte kurz und lachte: „Oder sagen wir, seit 13.“ Diesen Sommer wurden zusätzlich zu Spiel und Spaß auch Spenden für die Entwicklungshilfeorganisation Lichtstrahl Uganda gesammelt. Die Kinder konnten sich im Familien- und Bekanntenkreis Sponsoren suchen, die für jeden Treffer beim Bogenschießen einen kleinen Betrag an die gemeinnützige Organisation spenden. Echte ist selbst Mitglied und lobte die Arbeit der Gründerin Heike Rath: „Das ist ihr Lebenswerk. Jeder Cent, der gespendet wird, geht direkt nach Uganda, um dort Kindern und Familien zu helfen.“

Nach einer ereignisreichen Woche und dem Zelten Donnerstagnacht auf der Tennisanlage waren alle Teilnehmer erschöpft, glücklich und freuen sich, im nächsten Jahr wieder beim Tenniscamp dabei zu sein.