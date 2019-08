Im neuen Jahresprogramm der Volkshochschule (VHS) Dülmen – Haltern am See – Havixbeck finden sich Kursangebote zu insgesamt neun Fremdsprachen. „Wer nach den Sommerferien eine Fremdsprache neu erlernen oder vorhandene Kenntnisse auffrischen möchte, sollte sich bald entscheiden, denn der Beginn der meisten Sprachkurse liegt in der zweiten September-Woche“, schreibt die VHS in einer Ankündigung.

Neben gängigen Anfänger- und Auffrischungskursen in Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch werden auch weniger verbreitete Sprachen wie Japanisch, Polnisch, Portugiesisch und Schwedisch angeboten. Auch spezielle Angebote wie Prüfungsvorbereitungskurse für Cambridge-Prüfungen gibt es.

Wer Lust hat, schon sehr gute Englischkenntnisse in lockerer Atmosphäre zu testen und sich mit Muttersprachlern und weit Fortgeschrittenen über interessante Themen aus aller Welt ausschließlich in englischer Sprache zu unterhalten, ist eingeladen zum VHS-English-Club einmal im Monat in der Küche der VHS-Geschäftsstelle Dülmen.

Wer unsicher ist, welcher Kurs der richtige ist, kann einen Online-Einstufungstest machen. Links dazu finden sich auf der Internetseite der VHS. Zu einer individuellen Spracheinstufungsberatung kann ein Termin mit Esther Joy Dohmen vereinbart werden, die auch für Auskünfte unter ✆ 0 25 94/ 1 24 15 erreichbar ist. Weitere Informationen und Anmeldungen unter ✆ 0 25 07/ 3 31 12 oder online.