„Das muss man gesehen haben!“

Mit einem Frühstück wurde das deutsch-französische Wochenende eingeläutet. Unter der Leitung der beiden Vorsitzenden, Fréderique Cousin aus Bellegarde und Cäcilia Grudorf-Brocks aus Havixbeck fand die gemeinsame Kommissionssitzung am Freitagabend statt. Auch die Bürgermeister der beiden Orte, Jean-Jacques Malet und Klaus Gromöller , nahmen an diesem Treffen teil. Nach dem Rückblick auf die gemeinsamen Aktivitäten in den Jahren 2018 und 2019 wurden die Termine für das kommende Jahr 2020 festgelegt.

Der Jugendaustausch findet vom 3. bis zum 12. Juli in Bellegarde statt. „Eingeladen sind Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren“, berichtet Cäcilia Gudorf-Brocks. Anmeldungen für die Fahrt nach Frankreich seien ab sofort bei ihr möglich, ✆ 01 71/8 18 77 07. Das 47. gemeinsame Kommissionstreffen wird vom 28. bis 31. August in Havixbeck durchgeführt.

46. Kommissionswochenende Städtefreundschaft Havixbeck – Bellegarde 1/31 Foto: Kommission Havixbeck-Bellegarde

Am Samstagmorgen startete die Landwirtschaftsausstellung mit einem Wettbewerb im Pflügen. Timo Schleithoff vertrat die Farben der Gemeinde Havixbeck. „Platz neun war ein überraschend gutes Ergebnis“, freut sich Cäcilia Gudorf-Brocks über das Abschneiden. Die „Vom-Blatt-Connection“ spielte mit der Bellegarder Harmonie zur Eröffnung des Festes und erfreute mit vielen Stücken das Publikum.

Abends feierten alle Gäste mit ihren Familien im Salle de l‘Amitié. „Bürgermeister Klaus Gromöller durfte mit seinem Amtskollegen Jean-Jacques Mallet im Salle des fêtes bis weit nach Mitternacht die Miss Comice wählen“, gibt Gudorf-Brocks weitere Einblicke in das Wochenendprogramm.

Am Sonntagmorgen wurde eine Messe zum Erntedankfest gefeiert. Die beiden Orchester gestalteten den Gottesdienst. Anschließend luden sie zu einem Konzert vor der Kirche ein.

Nach dem Mittagessen bereiteten sich die Teilnehmer für den fünf Kilometer langen Festumzug durch Bellegarde vor. „Bei 35 Grad und viel Sonne hatten alle viel Spaß. 15 000 Zuschauer sahen sich den Umzug an“, so Gudorf-Brocks. „Zum Abschluss fand ein wunderbares Feuerwerk statt.“

Am Montag hieß es „Au Revoir“ und „Tschüss“ bis zum nächsten Treffen. Die Teilnehmer seien sich einig gewesen, so Gudorf-Brocks, dass dieses Wochenende in Worten nur schwer wiederzugeben sei. „Das muss man gesehen haben!“