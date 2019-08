Super Volkslauf-Event im Ortskern

Die Veranstaltung mit der vermeintlichen Unglückszahl 13 haben sie famos über die Bühne gebracht. Da sollte die 14. Auflage der Sandsteinmeile, die der Verein „Run for their lives“ (RFTL) am Samstag (31. August) ausrichtet, doch ein Selbstläufer werden. Und danach sieht es tatsächlich aus. „Es ist alles bestens vorbereitet. Wir freuen uns auf ein super Volkslauf-Event“, sagt Charly Weiper, der den Klassiker durch den Havixbecker Ortskern wieder zusammen mit Theo Kleine Vorholt organisiert hat.

„Die Anmeldungen laufen gut. Bisher sind es rund 120, wobei die Teilnehmer der Laufserie automatisch dabei sind und sich gar nicht anmelden müssen“, berichtet Weiper. Da weitere Anmeldungen bis einschließlich Donnerstag (29. August) noch online unter www.sandsteinmeile.de sowie am Samstag bis 30 Minuten vor dem Start möglich sind, rechnet er letztlich wieder mit 350 bis 400 Teilnehmern.

Je mehr, desto besser: „Denn neben Freude und guter Laune bietet das Lauf­event die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun“, betont Weiper. Jeder Cent, der nach Abzug der Kosten von den Start- und Sponsorengeldern übrig bleibt, fließt nämlich in die Projekte von RFTL für die bosnische Stadt Srebrenica. „Ich hoffe, dass wir am Ende wieder ein paar Tausend Euro zusammenhaben“, so der Lauforganisator, der am Samstag – unterstützt von 50 bis 60 ehrenamtlichen Helfern im Start- und Zielbereich sowie entlang der Strecke – als Kommentator im Einsatz ist.

Auf dem Programm stehen fünf verschiedene Läufe. Lost geht es um 15 Uhr mit dem Wettbewerb über 2,5 Kilometer für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. „Da hoffe ich noch auf weitere Starter aus den Havixbecker Sportvereinen“, sagt Weiper. Im Anschluss gehen um 15.30 Uhr Kinder bis sechs Jahre im Kidslauf über 600 Meter auf die Strecke – kostenlos übrigens. Um 15.50 Uhr sind dann die Walker und Nordic Walker an der Reihe (fünf Kilometer), ehe um 16 Uhr der Startschuss für die „normal“ laufende Konkurrenz über die gleiche Distanz ertönt. Der sportliche Höhepunkt – die Sandsteinmeile über zehn Kilometer – beginnt schließlich um 17 Uhr. „Bei hoffentlich nicht allzu heißem Wetter“, so Weiper. Und für den Fall, dass die Temperaturen doch über 25 Grad klettern, hat Weiper eine Bitte an die Zuschauer: „Es wäre toll, wenn sie die Läufer dann durch Wasserduschen oder mit Trinkwasser unterstützen.“

► Durch die Sandsteinmeile kommt es am Samstag (31. August) zwischen etwa 13 und 19 Uhr zu einigen Einschränkungen für den Verkehr. Einige Straßen im Ortskern sind gesperrt oder nur teilweise befahrbar. „Wir bitten alle darum, ihre Fahrzeuge rechtzeitig aus dem gesperrten Bereich zu fahren, um dieses auch während der Veranstaltung jederzeit nutzen zu können“, sagt Charly Weiper und bittet darum, keinesfalls eigenmächtig die gesperrten Bereiche zu befahren und den Anweisungen der Streckenposten zu folgen. Fragen zu den Sperrungen beantwortet zudem Theo Kleine Vorholt, ✆ 0 17 3/ 7 09 06 57.