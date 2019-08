Die Theatergruppe „Das Törchen“ macht das Forum der Anne-Frank-Gesamtschule zum Kinosaal und zeigt am 21. September (Samstag) den münsterländischen Mystery-Krimi „Eises Kälte“. Die sonst auf der Theaterbühne beheimateten Schauspieler gehen damit einen für sie ungewöhnlichen Weg, die Breite ihres Könnens zu zeigen. Denn gleich beide Hauptdarsteller, Louise Lejeune und Sebastian Rosendahl, sowie zwei weitere Darsteller, Werner Bussmann und Mia Wilmer, stammen aus den Reihen des Törchens.

„Seit der Premiere des Films im November letzten Jahres wurden wir oft angesprochen, wann es ‚Eises Kälte‘ denn auch in Havixbeck zu sehen geben wird. Bevor wir im Dezember wieder klassisch auf der Bühne stehen, möchten wir zeigen, was noch so alles im Törchen steckt. Das wird fast wie Hollywood in Havixbeck“, freut sich Törchen-Vorsitzende Susanne Westhoff auf den Kinoabend.

Die Handlung des Films, der bereits internationale Preise aus Los Angeles, Toronto und Kalkutta gewinnen konnte und auf Filmfestivals in England, Italien und New York unter den Finalisten war, spielt im Nachbarort Altenberge und wurde dort auch zu großen Teilen gedreht. Als Kommissarin Karen Leymann (Louise Lejeune) zum Tatort in den Eiskeller von Altenberge gerufen wird, ahnt sie nicht, dass sich auch ihr Leben ändern wird. Die Leiche, ein etwa 50-jähriger Mann, soll dort schon seit circa 140 Jahren in einem zufällig wiederentdeckten Teil des Kellers liegen.

Karen und ihre Kollegen um Peer Hansen (Sebastian Rosendahl) können sich keinen Reim darauf machen, der Fall wird aufgrund des Alters der Leiche geschlossen. Karen kehrt dennoch in den Keller zurück da sie eine persönliche Verbindung zu diesem Fall spürt und wird Zeugin von Ereignissen, die sich um 1860 in Altenberge abgespielt haben.