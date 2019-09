Nach einer kleinen Pause wurde dann ein spannender Kriminalfall von den Kindern gelöst. Havixbecker und Billerbecker mussten in dem Spiel gemeinsam herausfinden, wer die Einbruchsserie in beiden Gemeinden begangen hat. „Natürlich lösten alle Gruppen die Aufgaben richtig und sammelten so die Hinweise, um die beiden Täter erfolgreich zu überführen“, berichtet Pia Nolte von den Havixbecker Messdienern.

Nach diesen Ermittlungen wurde schließlich gegrillt und zum Abschluss am Lagerfeuer gesungen.

„Insgesamt war es ein toller Tag, bei dem viele neue Freundschaften zwischen den beiden Messdienergemeinschaften geschlossen wurden. Wir freuen uns auf eine Wiederholung“, so Pia Nolte.