Zu einem „Interkulturellen Friedensfest“ lädt Helen Strohmer , Trägerin des Ehrenamtspreises der Gemeinde Havixbeck 2019, am kommenden Samstag (7. September) alle Menschen ein. Gefeiert wird von 16 bis 19 Uhr auf Pastors Wiese an der Dirkesallee. Sollte es regnen, wird die Veranstaltung ins Torhaus am Kirchplatz verlegt.

Gemeinsam mit allen Bürgern des Ortes möchte Helen Strohmer die bereits im Januar erhaltene Auszeichnung feiern. Ein Ort der Begegnung und des fröhlichen Miteinanders solle das „Interkulturelle Fest“ werden.

Auf dem Programm stehen Musik, Tanzdarbietungen, Kampfkunstvorführungen und Spielangebote für Kinder. Gerne gesehen sind kleine Beiträge zum Buffet, für Getränke ist gesorgt.