„Storno“ – klopft wieder an – auch in Havixbeck. Am kommenden Samstag (7. September) beginnt um 8.30 Uhr der Vorverkauf für den kabarettistischen Jahresrückblick „Storno“. Karten können an diesem Tag in der Buchhandlung Janning und im Sekretariat der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) gekauft werden.

Die Münsteraner Harald Funke , Thomas Philipzen und Jochen Rüther werden am 12. Dezember (Donnerstag) im Forum der AFG die Bühne betreten. Da auch in diesem Jahr zu erwarten sei, so die AFG, dass die Karten in wenigen Minuten verkauft sein werden, seien folgende Regeln zu beachten: Der Kartenverkauf erfolgt nur gegen Abholung und Barzahlung der Karten. Eine telefonische Bestellung oder eine Bestellung über das Internet kann nicht erfolgen. Eine Person kann höchsten sechs Karten kaufen. Karten gibt es für 21 Euro, Schüler zahlen 13 Euro. Insgesamt sind 340 Karten im Verkauf – je 170 Karten im Sekretariat der AFG und 170 in der Buchhandlung Janning.

Funke, Philipzen und Rüther offenbaren in Storno ihr ganz persönliches (Un-)Verständnis der Welt. Scheinbar Wichtiges wird mitunter belanglos bis grotesk. Nebensächliches entpuppt sich häufig als entscheidend und offenbart die maßgeblichen Mechanismen unserer Zeit. „Das ist Politentertainment der Extraklasse!“, so die AFG.

Analytisch, sensibel, von beißend-kritisch bis krachend-naiv – so nehmen Funke, Philipzen und Rüther das Zeitgeschehen auseinander. Mit investigativem Kabarett, verrückten Gedankenspielen, eingängigen Liedern. Beim Zerpflücken des Storno-Stoffs kommen die drei völlig unterschiedlichen Charaktere sich nicht nur gegenseitig in die Quere. Sie fordern auch Hirn und Lachmuskeln des Publikums auf das Äußerste.

Auf die beiden nächsten Kulturveranstaltungen weist die AFG schon hin: „G 8, 9,. . . – aus!“ heißt es am 22. November (Freitag). Das Lehrerkabarett „Die Daktiker“ zeigt, was es über Schulpolitik zu lachen gibt – Kabarett nicht nur für Lehrer.

Am 20. April (Montag) hält der renommierte Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge einen Vortag mit dem Thema: „Wenn du nicht. . ., dann. . . Über Grenzen und Konsequenzen in der Erziehung“ – ein ernstes Thema für viele Eltern, jedoch mit viel Humor und Leichtigkeit vorgetragen.