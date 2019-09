Die vierte Tanzgala des TIFF startet am 12. Oktober (Samstag) im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule. Das Motto der Gala lautet „Cine-TIFF – Kino tanzend erleben“.

„Die Tanzgruppen versuchen, Filmmusik tänzerisch darzustellen“, berichtet die Vorsitzende des TIFF, Cilly Lütke Enking. „Auch für die Dekoration der Räumlichkeiten haben sich Jugendliche in den Sommerferien tolle Gedanken gemacht.“

Insgesamt sind 16 Gruppen am Start, darunter eine Gastgruppe aus Stadtlohn und zwei Gruppen mit Erst- und Zweitklässlern, die zum ersten Mal mit dabei sein werden. „Die Aufregung ist schon sehr groß bei den Neulingen“, so Cilly Lütke Enking.

Am Sonntag (8. September) findet im TIFF der Kartenvorverkauf für die Tanzgala von 14 bis 17 Uhr statt. Eine Eintrittskarte im Vorverkauf kostet 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Eventuelle Restkarten werden nach dem Vorverkauf im TIFF in der Volksbank angeboten.